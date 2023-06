Молекулярная диагностика аллергии на яд перепончатокрылых

Api m 2

Hyaluronidase

Singleplex sIgE assay:

Thermo Fisher Scientific

Siemens Healthcare Diagnostics

Dr. Fooke Laboratories

Multiplex sIgE assay:

Euroimmun

Due to limited cross-reactivity with Ves v 2 (homologue from YJV) in the absence of CCDs, potential marker allergen for HBV sensitization*

Native Api m 2 carries CCDsИз-за ограниченной перекрестной реактивности с Ves v 2 (гомолог из YJV) в отсутствие CCD потенциальный маркерный аллерген для сенсибилизации к HBV*Нативный Api m 2 несет CCDs