Аллергия на анизакис – возрастающая обеспокоенность

Введение:

Употребление анизакиса является частой причиной аллергических реакций на морепродукты в странах, где недоваренные/сырые морепродукты являются частью гастрономических традиций. Несмотря на современные тенденции употребления в пищу сырой/маринованной/недоваренной рыбы, уровень распространенности анизакиоза и аллергии на анизакис в Португалии по-прежнему считается низким. Мы стремились рассмотреть существующие патогенетические механизмы, клинический и диагностический подход к аллергии на анизакис и меры по элиминации, связанные с анизакисом, одновременно повышая осведомленность об этой проблеме.

Материал и методы.

Поиск литературы в базах данных MEDLINE и Scopus по вопросам аллергии на анизакис.

Заключение:

Оценка сенсибилизации к Anisakis должна быть включена в план обследования при крапивнице/ангионевротическом отеке и анафилаксии, поскольку потребление сырой и недоваренной рыбы возрастает. Употребление в пищу предварительно замороженной и должным образом приготовленной рыбы кажется безопасным для большинства пациентов с аллергией на анизакис.

Цитирование

Rama, T. A., & Silva, D. (2022). Anisakis allergy: raising awareness. Acta Médica Portuguesa, 35(7-8), 578-583.