Роль назальной цитологии и сывороточных атопических биомаркеров при педиатрическом рините

Абстракт

Назальный провокационный тест позволяет дифференцировать аллергический и неаллергический ринит, но это сложно и дорого. Поэтому назальная цитология становится альтернативой. Мы провели перекрестное исследование, включавшее 29 пациентов с персистирующим ринитом по определению ARIA и отрицательными кожными прик-тестами. Назальные симптомы оценивались от 0 до 5 с использованием визуальной аналоговой шкалы, и пациентам выполняли анализы крови для исследования количества клеток крови (в частности, эозинофилии и базофилии), для анализа общего и специфического IgE в сыворотке крови и катионного белка эозинофилов (ECP), а также для проведения назальной цитологии. Мы провели однофакторный логистический анализ для оценки связи между общим сывороточным IgE, сывороточной эозинофилией, базофилами и ЕСР и наличием эозинофилов в слизистой оболочке носа. и многомерная логистическая модель для взвешивания единственной переменной присутствия эозинофилов на уровне слизистой оболочки носа. Была обнаружена статистически значимая связь между уровнями общего IgE в сыворотке крови и тяжестью назального эозинофильного воспаления (доверительный интервал ДИ 1,08–4,65, отношение шансов ОШ 2,24, р значение 0,03). По этой причине мы представляем терапию ex juvantibus назальными стероидами и пероральными антигистаминными препаратами у пациентов с подозрением на ЛАР и повышенным уровнем общего IgE, оставляя назальную цитологию и провокационный тест для пациентов, не ответивших на терапию первой линии.

Мы предполагаем, что назальный цитологический анализ может быть использован в качестве скринингового инструмента для диагностики LAR у пациентов с персистирующим ринитом и отрицательными кожными прик-тестами и сывороточными IgE. В дальнейшем пациентам с эозинофильным воспалением носа следует выполнить назальный провокационный тест для подтверждения ЛАР. LAR местный аллергический ринит; Назальный провокационный тест NPT.

Цитирование

Dodi, G., Di Filippo, P., Ciarelli, F., Porreca, A., Cazzato, F., Matonti, L., … & Attanasi, M. (2023). The Role of Nasal Cytology and Serum Atopic Biomarkers in Paediatric Rhinitis. Diagnostics, 13(3), 555.