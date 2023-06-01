Назальная эозинофилия как предварительный биомаркер неаллергического ринита в повседневной клинической педиатрической практике

Предыстория:

Локальный аллергический ринит (ЛАР) и неаллергический ринит с синдромом эозинофилии (НАРЕС), в последнее время называют заболеваниями детского возраста, характеризующимися симптомами, указывающими на аллергический ринит, при отсутствии системной атопии. Относятся к группе неаллергических ринитов. Назальные эозинофилы (nEo) являются основными клетками, участвующими в аллергическом воспалении, и назальный провокационный тест с аллергеном является золотым стандартом диагностики, хотя и с некоторыми ограничениями. Цель этого исследования состояла в том, чтобы подтвердить наличие nEo в сочетании с терапевтическим ответом на назальные стероиды в качестве предварительного дискриминатора NAR в реальных данных.

Методы.

В проспективное когортное исследование были включены 128 детей (63,3% мужского пола, возраст 72 ± 42 мес.) с НАР в анамнезе, которые наблюдались в течение 52 ± 32 мес. Была проведена назальная цитология и рекомендовано пробное введение назальных стероидов первоначально во всех и повторно в рецидивирующих случаях. Ответ на терапию клинически оценивали с помощью 10-ВАШ.

Результаты.

Значимая назальная эозинофилия nEo была обнаружена в 59,3% случаев и была связана с зарегистрированными эпизодами одышки. 23,4% не ответили на терапию, тогда как у 51,5% эффект был положительным. Ответ на терапию был связан с nEo, и точка отсечения 20% была определена как наиболее надежный биологический маркер с чувствительностью 94% и специфичностью 77%.

Выводы.

У детей с симптомами ринита наличие nEo > 20%, и положительный эффект от топических стероидов, является явным индикатором атопии. В повседневных клинических условиях он появился как простой предварительный клеточный биомаркер, предполагающий дальнейшее исследование, такое как провокационный тест, чтобы отличить LAR от NARES.

Цитирование

Papadopoulou, A., Lambidi, S., Lagousi, T., Syrrou, M., Giannoula, F., Staikou, E., … & Mermiri, D. Z. T. (2023). Nasal eosinophilia as a preliminary discriminative biomarker of non-allergic rhinitis in every day clinical pediatric practice. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology, 280(4), 1775-1784.