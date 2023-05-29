Влияние биластина на симптомы аллергического ринита и хронической крапивницы: систематический обзор и мета-анализ рандомизированных контролируемых исследований

Справочная информация:

Аллергические заболевания представляют собой иммунологические заболевания, которые могут влиять на качество жизни. Биластин, новый пероральный Н-1-антигистаминный препарат второго поколения, обладает высокой селективностью к Н-1-рецепторам и противовоспалительными свойствами. Имеющиеся данные относительно эффективности препарата изменчивы.

Цели:

Оценить эффективность и безопасность биластина по сравнению с плацебо и другими активными антигистаминными препаратами у пациентов, АР и хронической крапивницей.

Методы:

Провели анализ рандомизированных контролируемых исследований (РКИ) баз данных Medline, Scopus, Web of Science и Cochrane, оценивали влияние биластина на симптомы АР и ХК. Анализировали общие показатели симптомов по шкале (TSS), общим показателям назальных симптомов (TNSS), дискомфорту, связанному с этими аллергическими состояниями, измеряемому по визуальной аналоговой шкале (ВАШ), и качеству жизни (QOL) при АР и крапивнице. Вторичными конечными точками выступали общее клиническое впечатление и профили безопасности.

Результаты:

В анализ включено 9 РКИ с участием 3801 участника. Мета-анализ показал, что биластин превосходил плацебо, улучшая TSS, TNSS, ВАШ и QOL у пациентов с АР или хронической крапивницей. Более того, биластин был сопоставим с активными антигистаминными препаратами, такими как цетиризин, фексофенадин и лоратадин, в отношении упомянутых результатов. Кроме того, новый препарат был безопасным и переносимым без различий в частоте побочных эффектов по сравнению с плацебо.

Выводы:

Биластин безопасно улучшает TSS при АР и ХК. Он уменьшает дискомфорт, связанный с заболеванием, что приводит к улучшению качества жизни пациентов.

Цитирование

Abdelshafy, A. M., Abdallah, S. Y., Hassan, A. F., Mohamed, H. A., Kamal, N. M., Ali, S. T., & Abdelhaleem, I. A. (2022). The impact of bilastine on symptoms of allergic rhinitis and chronic urticaria: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. American Journal of Rhinology & Allergy, 36(5), 684-694.