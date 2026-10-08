Конкурсе научных работ в рамках XIII Всероссийского Конгресса АДАИР

Конкурс научных работ для молодых специалистов в рамках XIII Всероссийского Конгресса АДАИР



Уважаемые коллеги! Приглашаем молодых учёных и практикующих врачей принять участие в Конкурсе научных работ, который пройдёт в рамках XIII Всероссийского Конгресса Ассоциации детских аллергологов и иммунологов России (11–13 декабря 2026 года, г. Москва).

Организатор: Ассоциация детских аллергологов и иммунологов России (АДАИР).

Участие бесплатное. Подача заявок осуществляется на электронный адрес Оргкомитета.

⏰ Ключевые даты Дедлайн подачи тезисов: 10 ноября 2026 г. Объявление результатов отбора: не позднее 20 ноября 2026 г. Очный этап: 11–13 декабря 2026 г., г. Москва Email для подачи материалов: submit@adair.ru

Кто может участвовать?

В конкурсе принимаются устные доклады с результатами научных исследований в области аллергологии и иммунологии в педиатрии.

Категории участников:

Студенты медицинских вузов, ординаторы, аспиранты.

Практические врачи: аллергологи-иммунологи, педиатры, врачи общей практики (семейной медицины).

Возраст: не более 39 лет (включительно) на момент подачи заявки. Кандидаты наук и доценты допускаются при соответствии возрастному цензу.

Важные условия:

Докладчик обязательно должен быть соисполнителем исследования (необходимо приложить справку с места работы/учёбы или письмо научного руководителя).

(необходимо приложить справку с места работы/учёбы или письмо научного руководителя). Исследование должно быть выполнено не ранее 2025 года .

. Результаты не должны быть опубликованы или представлены на других конкурсах до даты очного выступления (декабрь 2026 г.) — либо при наличии существенного обновления данных.

Один участник может выступить докладчиком только с одной работой (в том числе в соавторстве).

(в том числе в соавторстве). Максимальное количество авторов одного доклада — не более 3-х человек .

. Подача заявок осуществляется на русском языке.

Этапы конкурса

1-й этап: Подача материалов До 10 ноября 2026 г. необходимо направить заявку и тезисы по теме доклада на email submit@adair.ru. В случае непредоставления тезисов заявка будет отклонена. Требования к тезисам: Объём: 1 страница А4.

Шрифт: Times New Roman, 12 пт, межстрочный интервал 1,5.

Поля: 2 см со всех сторон.

Структура: актуальность, цель, материалы и методы, результаты, выводы.

2-й этап: Отборочный тур Оценочная комиссия (члены Правления и/или руководители региональных отделений АДАИР) формирует список допущенных участников не позднее 20 ноября 2026 г. Критерии оценки: Научная новизна исследования.

Методологическая корректность.

Практическая значимость.

Качество презентации.

3-й этап: Очное выступление Выступления финалистов в рамках Конгресса АДАИР 11–13 декабря 2026 г. в г. Москве. Длительность доклада: не более 7 минут .

. После доклада — до 3 минут на вопросы оценочной комиссии.

Очное присутствие докладчика обязательно. В случае неявки работа снимается с конкурса.

Что нужно отправить на submit@adair.ru?

Тезисы доклада (согласно требованиям выше). Сопроводительное письмо с указанием ФИО автора, места работы/учёбы, должности, контактного телефона и email. Справку с места работы/учёбы или письмо научного руководителя (подтверждение соисполнителя исследования).

В теме письма обязательно укажите: «Конкурс научных работ АДАИР 2026».

Представляя материалы, автор передаёт все права на их публикацию организаторам.

Требования к презентации (для очного этапа)

Формат: .pptx или .pdf .

или . Количество слайдов: не более 12 .

. Соотношение сторон: 16:9 .

. Размер файла: не более 20 МБ .

. Презентация должна включать: актуальность, цель, дизайн и методы исследования, полученные результаты и выводы.

Итоги и контакты

Информация о допуске к участию будет направлена конкурсантам по электронной почте. Итоговый список участников Конкурса будет опубликован на сайте АДАИР.