Конкурсе научных работ в рамках XIII Всероссийского Конгресса АДАИР

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Ассоциация Детских Аллергологов Иммунологов России

Конкурс научных работ для молодых специалистов в рамках XIII Всероссийского Конгресса АДАИР

Уважаемые коллеги! Приглашаем молодых учёных и практикующих врачей принять участие в Конкурсе научных работ, который пройдёт в рамках XIII Всероссийского Конгресса Ассоциации детских аллергологов и иммунологов России (11–13 декабря 2026 года, г. Москва).

Организатор: Ассоциация детских аллергологов и иммунологов России (АДАИР).

Участие бесплатное. Подача заявок осуществляется на электронный адрес Оргкомитета.

⏰ Ключевые даты

Дедлайн подачи тезисов: 10 ноября 2026 г.

Объявление результатов отбора: не позднее 20 ноября 2026 г.

Очный этап: 11–13 декабря 2026 г., г. Москва

Email для подачи материалов: submit@adair.ru

Кто может участвовать?

В конкурсе принимаются устные доклады с результатами научных исследований в области аллергологии и иммунологии в педиатрии.

Категории участников:

  • Студенты медицинских вузов, ординаторы, аспиранты.
  • Практические врачи: аллергологи-иммунологи, педиатры, врачи общей практики (семейной медицины).
  • Возраст: не более 39 лет (включительно) на момент подачи заявки. Кандидаты наук и доценты допускаются при соответствии возрастному цензу.

Важные условия:

  • Докладчик обязательно должен быть соисполнителем исследования (необходимо приложить справку с места работы/учёбы или письмо научного руководителя).
  • Исследование должно быть выполнено не ранее 2025 года.
  • Результаты не должны быть опубликованы или представлены на других конкурсах до даты очного выступления (декабрь 2026 г.) — либо при наличии существенного обновления данных.
  • Один участник может выступить докладчиком только с одной работой (в том числе в соавторстве).
  • Максимальное количество авторов одного доклада — не более 3-х человек.
  • Подача заявок осуществляется на русском языке.

Этапы конкурса

1-й этап: Подача материалов

До 10 ноября 2026 г. необходимо направить заявку и тезисы по теме доклада на email submit@adair.ru. В случае непредоставления тезисов заявка будет отклонена.

Требования к тезисам:

  • Объём: 1 страница А4.
  • Шрифт: Times New Roman, 12 пт, межстрочный интервал 1,5.
  • Поля: 2 см со всех сторон.
  • Структура: актуальность, цель, материалы и методы, результаты, выводы.

2-й этап: Отборочный тур

Оценочная комиссия (члены Правления и/или руководители региональных отделений АДАИР) формирует список допущенных участников не позднее 20 ноября 2026 г.

Критерии оценки:

  • Научная новизна исследования.
  • Методологическая корректность.
  • Практическая значимость.
  • Качество презентации.

3-й этап: Очное выступление

Выступления финалистов в рамках Конгресса АДАИР 11–13 декабря 2026 г. в г. Москве.

  • Длительность доклада: не более 7 минут.
  • После доклада — до 3 минут на вопросы оценочной комиссии.
  • Очное присутствие докладчика обязательно. В случае неявки работа снимается с конкурса.

Что нужно отправить на submit@adair.ru?

  1. Тезисы доклада (согласно требованиям выше).
  2. Сопроводительное письмо с указанием ФИО автора, места работы/учёбы, должности, контактного телефона и email.
  3. Справку с места работы/учёбы или письмо научного руководителя (подтверждение соисполнителя исследования).

В теме письма обязательно укажите: «Конкурс научных работ АДАИР 2026».

Представляя материалы, автор передаёт все права на их публикацию организаторам.

Требования к презентации (для очного этапа)

  • Формат: .pptx или .pdf.
  • Количество слайдов: не более 12.
  • Соотношение сторон: 16:9.
  • Размер файла: не более 20 МБ.
  • Презентация должна включать: актуальность, цель, дизайн и методы исследования, полученные результаты и выводы.

Итоги и контакты

Информация о допуске к участию будет направлена конкурсантам по электронной почте. Итоговый список участников Конкурса будет опубликован на сайте АДАИР.

Организационный комитет АДАИР

Телефон: +7 (495) 225-71-04

Email для подачи материалов: submit@adair.ru