Конкурсе научных работ в рамках XIII Всероссийского Конгресса АДАИР

Конкурс научных работ для молодых специалистов в рамках XIII Всероссийского Конгресса АДАИР
Уважаемые коллеги! Приглашаем молодых учёных и практикующих врачей принять участие в Конкурсе научных работ, который пройдёт в рамках XIII Всероссийского Конгресса Ассоциации детских аллергологов и иммунологов России (11–13 декабря 2026 года, г. Москва).
Организатор: Ассоциация детских аллергологов и иммунологов России (АДАИР).
Участие бесплатное. Подача заявок осуществляется на электронный адрес Оргкомитета.
⏰ Ключевые даты
Дедлайн подачи тезисов: 10 ноября 2026 г.
Объявление результатов отбора: не позднее 20 ноября 2026 г.
Очный этап: 11–13 декабря 2026 г., г. Москва
Email для подачи материалов: submit@adair.ru
Кто может участвовать?
В конкурсе принимаются устные доклады с результатами научных исследований в области аллергологии и иммунологии в педиатрии.
Категории участников:
- Студенты медицинских вузов, ординаторы, аспиранты.
- Практические врачи: аллергологи-иммунологи, педиатры, врачи общей практики (семейной медицины).
- Возраст: не более 39 лет (включительно) на момент подачи заявки. Кандидаты наук и доценты допускаются при соответствии возрастному цензу.
Важные условия:
- Докладчик обязательно должен быть соисполнителем исследования (необходимо приложить справку с места работы/учёбы или письмо научного руководителя).
- Исследование должно быть выполнено не ранее 2025 года.
- Результаты не должны быть опубликованы или представлены на других конкурсах до даты очного выступления (декабрь 2026 г.) — либо при наличии существенного обновления данных.
- Один участник может выступить докладчиком только с одной работой (в том числе в соавторстве).
- Максимальное количество авторов одного доклада — не более 3-х человек.
- Подача заявок осуществляется на русском языке.
Этапы конкурса
1-й этап: Подача материалов
До 10 ноября 2026 г. необходимо направить заявку и тезисы по теме доклада на email submit@adair.ru. В случае непредоставления тезисов заявка будет отклонена.
Требования к тезисам:
- Объём: 1 страница А4.
- Шрифт: Times New Roman, 12 пт, межстрочный интервал 1,5.
- Поля: 2 см со всех сторон.
- Структура: актуальность, цель, материалы и методы, результаты, выводы.
2-й этап: Отборочный тур
Оценочная комиссия (члены Правления и/или руководители региональных отделений АДАИР) формирует список допущенных участников не позднее 20 ноября 2026 г.
Критерии оценки:
- Научная новизна исследования.
- Методологическая корректность.
- Практическая значимость.
- Качество презентации.
3-й этап: Очное выступление
Выступления финалистов в рамках Конгресса АДАИР 11–13 декабря 2026 г. в г. Москве.
- Длительность доклада: не более 7 минут.
- После доклада — до 3 минут на вопросы оценочной комиссии.
- Очное присутствие докладчика обязательно. В случае неявки работа снимается с конкурса.
Что нужно отправить на submit@adair.ru?
- Тезисы доклада (согласно требованиям выше).
- Сопроводительное письмо с указанием ФИО автора, места работы/учёбы, должности, контактного телефона и email.
- Справку с места работы/учёбы или письмо научного руководителя (подтверждение соисполнителя исследования).
В теме письма обязательно укажите: «Конкурс научных работ АДАИР 2026».
Представляя материалы, автор передаёт все права на их публикацию организаторам.
Требования к презентации (для очного этапа)
- Формат: .pptx или .pdf.
- Количество слайдов: не более 12.
- Соотношение сторон: 16:9.
- Размер файла: не более 20 МБ.
- Презентация должна включать: актуальность, цель, дизайн и методы исследования, полученные результаты и выводы.
Итоги и контакты
Информация о допуске к участию будет направлена конкурсантам по электронной почте. Итоговый список участников Конкурса будет опубликован на сайте АДАИР.
Организационный комитет АДАИР
Телефон: +7 (495) 225-71-04
Email для подачи материалов: submit@adair.ru