По следам IV Челябинской конференции АДАИР

IV аллергологическая конференция АДАИР в г.Челябинске прошла на высоком уровне. Сожалеем, что из-за проблем с авиасообщением не смогли приехать главные гости.
Пожелания: сделать секцию с клиническим случаями: ВДИ, аллергология, дерматология, ЛОР, ревматология, гастроэнтерология-то, с чем встречается в повседневной практике врач аллерголог.
Секцию с вопросами от врачей. За лучший вопрос, например, поощрение: поездка на конференцию в Москву или бесплатное членство) (это позволит врачам быть активными и креативными)
Больше внимания уделить ведению пациентов, трудностям в диагностике различных заболеваний.
Благодарю за отличную возможность обсудить важные проблемы, наполниться знаниями и активно внедрять в практику.
С уважением врач аллерголог Франц М.Г.
Уважаемая Марина Леонидовна, Юрий Соломонович, оганизаторы и лекторы IV Челябинской конференции АДАИР!
Хочу поблагодарить за интереснейшее мероприятие! Прекрасная программа, высококвалифицированные лекторы. Раскрыты актуальные темы, интересно и нестандартно подан материал. На таких мероприятиях особо ценно приятное неформальное общение с уважаемыми коллегами, обмен личным опытом и практические советы для повседневной врачебной деятельности. С удовольствием буду ждать подобных мероприятий! Большое спасибо!
Врач аллерголого-иммунолог высшей категории, педиатр. Член АДАИР. Александрова И.В.