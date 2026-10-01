По следам IV Челябинской конференции АДАИР

IV аллергологическая конференция АДАИР в г.Челябинске прошла на высоком уровне. Сожалеем, что из-за проблем с авиасообщением не смогли приехать главные гости.

Пожелания: сделать секцию с клиническим случаями: ВДИ, аллергология, дерматология, ЛОР, ревматология, гастроэнтерология-то, с чем встречается в повседневной практике врач аллерголог.

Секцию с вопросами от врачей. За лучший вопрос, например, поощрение: поездка на конференцию в Москву или бесплатное членство) (это позволит врачам быть активными и креативными)

Больше внимания уделить ведению пациентов, трудностям в диагностике различных заболеваний.

Благодарю за отличную возможность обсудить важные проблемы, наполниться знаниями и активно внедрять в практику.

С уважением врач аллерголог Франц М.Г.