Начался прием заявок на Вторую премию имени А. Д. Адо

Стартовал прием заявок от соискателей на Вторую ежегодную премию имени Андрея Дмитриевича Адо — allergopremia.ru. Подать заявку можно до 15 февраля 2023 года.

Ежегодная премия имени А. Д. Адо – престижная профессиональная медицинская награда, призванная поощрить и поддержать исследователей и практикующих врачей, внесших весомый вклад в прикладную и фундаментальную аллергологию и иммунологию. Это важнейшее событие в этой области медицины на территории России и стран СНГ.

Главный редактор «Российского Аллергологического Журнала» Наталья Ивановна Ильина:

«Ежегодная Премия имени А. Д. Адо была учреждена в прошлом году и сразу вызвала большой интерес медицинского сообщества России и стран СНГ. Таким образом мы получили, пожалуй, самое значимое подтверждение актуальности этой профессиональной награды от научных сотрудников и практикующих медицинских работников, специализирующихся на аллергологии и иммунологии.

Все задачи, которые мы ставили в прошлом году, были успешно выполнены. Участники конкурсной программы продемонстрировали высокий профессиональный уровень и представили не только теоретические научные разработки, которые уже сегодня формируют в этой области тренды завтрашнего дня, но и практические наработки, которые с успехом могут быть внедрены в клиническую практику.

В этом году доступность участия в Премии и разнообразие тематических номинаций обещает большое число участников из российских регионов, а также стран СНГ.

Все это делает Премию по-настоящему центральным международным событием года в области аллергологии и иммунологии, на практике подтверждающим – эта сфера в России продолжает активно развиваться и имеет многообещающие перспективы».

В 2022–2023 годах конкурс на соискание премии проводится в следующих номинациях:

Научные работы в области аллергологии и клинической иммунологии;

Практические случаи в области аллергологии и клинической иммунологии;

Новые технологии, инновации, проекты, изобретения в области аллергологии и иммунологии и связанных смежных областях науки и техники;

Общественная деятельность (публичные проекты в социальных сетях и СМИ), направленная на улучшение здоровья населения в целом и больных с аллергическими заболеваниями в частности.

Дополнительная номинация «Признание» – за выдающиеся заслуги в здравоохранении в области аллергологии и иммунологии (заявки не подаются, выдвигается членами жюри и организаторами премии).

«На этот сезон мы возлагаем особые надежды, – отмечает Н. И. Ильина, – и сделали все, чтобы Премия заинтересовала как можно больше разных категорий участников. Например, в этом году мы расширили Премию конкурсом письменных работ для молодых специалистов. Не исключено, что они смогут предложить нетривиальные решения практических задач. Мы с удовольствием приглашаем студентов и их научных руководителей принимать активное участие в этом конкурсе и рассматривать его как значимый этап в развитии научной карьеры».

Цель конкурса письменных работ для молодых специалистов – привлечь студентов вузов, практикующих врачей и научных работников до 35 лет, ведущих свою деятельность на территории России и стран СНГ. За молодежью – будущее этой области медицинских знаний, поэтому этим участникам в рамках премии уделяется особое внимание.

Подать заявку на Вторую премию имени А. Д. Адо могут:

медицинские работники;

профессиональные медицинские общественные объединения, содействующие развитию аллергологии и иммунологии;

представители других профессий, а также общественных организаций, участвующих в популяризации здорового образа жизни и в формировании высокого качества жизни у пациентов с заболеваниями аллергологического и иммунологического профиля.

Экспертизу и рецензирование работ номинантов и конкурсантов проводят врачи и ученые аллергологи-иммунологи, академики и члены-корреспонденты РАН, доктора наук и профессора, занимающие руководящие должности в ключевых отраслевых ассоциациях и научно-исследовательских учреждениях.

Лауреаты премии награждаются дипломами и призами. Победители в ряде номинаций также получают денежное вознаграждение.

Положение о Премии имени А. Д. Адо и конкурсе письменных работ, описание номинаций, форма подачи заявок на участие в премии и конкурсе размещены на сайте allergopremia.ru.

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Учредители премии:

— Издательство «Фармарус Принт Медиа»

— Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ)

— ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России

Премия была учреждена в 2021 году в связи с эпидемическим ростом и тяжестью аллергических заболеваний и растущей потребностью в современных и эффективных методах терапии, диагностики и лечения аллергопатологий, а также во внедрении информационных систем в практическое здравоохранение.

Контакты организатора:

ООО «Фармарус Принт Медиа»

Тел.: +7 (499) 673-30-09

E-mail: info@pharmaruspm.ru