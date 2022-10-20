«Молекулярная аллергодиагностика» ноябрь 2022

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас, в рамках Дальневосточной конференции АДАИР, прослушать доклады, а затем пройти обучение дистанционно, на бюджетной основе, на цикле «Молекулярная аллергодиагностика» с получением удостоверения о прохождении повышения квалификации (24 часа).
Участие в Школе предусмотрено для биологов и врачей всех специальностей.
Обучение — бесплатное.
Для успешного обучения и получения удостоверения, необходимо:
- скачать и заполнить заявку (скачать заявку)
- заявку направить по электронной почте logot12@list.ru
- далее мы сообщим о необходимых документах
По всем вопросам обращайтесь Маркова Татьяна Петровна
Эл. почта logot12@list.ru
Тел. 8(926)539-97-49