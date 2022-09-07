молодой доктор

«Молекулярная аллергодиагностика» осень 2022

Мероприятия Повышения квалификации
Ассоциация Детских Аллергологов Иммунологов России

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас, в рамках Конференции АДАИР, прослушать доклады, а затем пройти обучение дистанционно на цикле «Молекулярная аллергодиагностика» с получением удостоверения о прохождении повышения квалификации (24 часа).

Участие в Школе предусмотрено для биологов и врачей всех специальностей.

Обучение — бесплатное.

Для успешного обучения и получения удостоверения, необходимо:

По всем вопросам обращайтесь Маркова Татьяна Петровна
Эл. почта logot12@list.ru
Тел.  8(926)539-97-49