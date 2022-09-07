«Молекулярная аллергодиагностика» осень 2022

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас, в рамках Конференции АДАИР, прослушать доклады, а затем пройти обучение дистанционно на цикле «Молекулярная аллергодиагностика» с получением удостоверения о прохождении повышения квалификации (24 часа).
Участие в Школе предусмотрено для биологов и врачей всех специальностей.
Обучение — бесплатное.
Для успешного обучения и получения удостоверения, необходимо:
- Скачать и заполнить заявку (скачать заявку)
- Заявку направить по электронной почте logot12@list.ru
По всем вопросам обращайтесь Маркова Татьяна Петровна
Эл. почта logot12@list.ru
Тел. 8(926)539-97-49