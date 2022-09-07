«Молекулярная аллергодиагностика» осень 2022

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас, в рамках Конференции АДАИР, прослушать доклады, а затем пройти обучение дистанционно на цикле «Молекулярная аллергодиагностика» с получением удостоверения о прохождении повышения квалификации (24 часа).

Участие в Школе предусмотрено для биологов и врачей всех специальностей .

Обучение — бесплатное.

Для успешного обучения и получения удостоверения, необходимо:

Скачать и заполнить заявку ( скачать заявку )

Заявку направить по электронной почте logot12@list.ru

По всем вопросам обращайтесь Маркова Татьяна Петровна

Эл. почта logot12@list.ru

Тел. 8(926)539-97-49