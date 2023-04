Назальный спрей с Натрия пируватом при аллергическом рините

Повышенные уровни активных форм кислорода (ROC) вызывают различные патологические изменения, которые имеют большое значение для слизистой оболочки дыхательных путей. Эти изменения включают перекисное окисление липидов, повышенную реактивность дыхательных путей, повышенную чувствительность слизистой оболочки носа и секрецию молекул хемоаттрактантов, усиление сосудистой проницаемость и заложенность носа. Известно, что перекись водорода повышает уровень воспалительных цитокинов, включая интерлейкин (IL)-6, как в полости носа, так и в легких. Ранее было продемонстрировано, что уровни провоспалительных цитокинов снижались при лечении пируватом натрия, что коррелировало со снижением (ROC). Кроме того, вдыхание пирувата натрия у мышей приводило к статистически значимому снижению уровня ИЛ-6 и ИЛ-1β по сравнению с вдыханием солевого раствора.

Одним из возможных дополнительных терапевтических дополнений к современным методам лечения аллергического ринита (АР) является раннее введение достаточных доз антиоксидантов для усиления антиоксидантной защиты организма. Это может сыграть важную роль в предотвращении воспалительных реакций и уменьшении их выраженности. Клинически пируват натрия имеет хороший профиль безопасности и назначается пациентам при различных заболеваниях, начиная от атаксии Фридрейха и заканчивая операциями на открытом сердце.

Пируват натрия имеет противовоспалительное и антиоксидантное действие и снижает количество воспалительных цитокинов и кислородных радикалов, таких как интерлейкин (IL) IL-6, IL-8, моноцитный хемоаттрактантный белок-1 и перекись водорода. Таким образом, пируват натрия перспективен для лечения многих респираторных заболеваний, включая аллергический ринит (АР). Необходимы новые методы лечения АР, поскольку современные лекарства, включая стероиды, часто не лечат тяжелые симптомы.

Были проанализированы данные пяти клинических исследований для оценки эффективности назального спрея 20 мМ пирувата натрия (N115) у пациентов с АР. Показатели назального воспаления сравнивали с контрольной группой, получавшей плацебо, или контрольной группой без базисного лечения. Три исследования были открытыми, а два исследования были должным образом слепыми как для пациентов, так и для клиницистов с использованием компьютерной рандомизации субъектов.

Интраназальное введение пирувата натрия значительно улучшило показатели воспаления носа во всех пяти клинических исследованиях пациентов с АР (p < 0,0001 во всех исследованиях).

Эти результаты подтверждают общую способность пирувата натрия, вводимого в виде назального спрея, лечить воспаление носовых дыхательных путей. При этом основным механизмом действия пирувата натрия при АР является снижение продукции активных форм кислорода.

