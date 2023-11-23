Опрос для членов АДАИР

Уважаемые члены Ассоциации Детских Аллергологов и Иммунологов России,

Мы обращаемся к вам с важным предложением – принять активное участие в улучшении работы нашей с вами Ассоциации. Для достижения этой цели необходима ваша помощь в заполнении специальной электронной формы, которая позволит нам лучше понять состав нашей Ассоциации, численность членов в различных регионах России и активность наших региональных отделений.

Заполнение этой формы – важный шаг в развитии АДАИР.

Предлагаем вашему вниманию, помимо существующих прав и преимуществ члена АДАИР, нововведения, которые станут доступны в ближайшем будущем:

Рекомендации эксперта в регионе В скором времени, наши члены смогут получать рекомендации от АДАИР в качестве предпочтительных детских-аллергологов – экспертов в своем регионе. Это повысит ваш авторитет среди коллег и пациентов.

Закрытые конференции Мы также планируем организовать закрытые конференции, доступ к которым будет предоставлен исключительно членам АДАИР, что откроет новые возможности для обмена знаниями и опытом между вами и вашими коллегами.

Тестирование С 2024 года член АДАИР получит возможность сдать несложный тест «члена АДАИР».

Категории и аттестации Мы подготовим письма в региональные Минздравы для учета членства АДАИР при получении врачебных категорий и прохождения врачебных аттестаций.

Пожалуйста, перейдите по следующей ссылке и заполните форму

Мы призываем вас принять участие, заполнив форму, чтобы мы могли лучше оценить наши ресурсы и потенциал для дальнейшего развития АДАИР. Напоминаем, что ваше участие критически важно для нашего общего успеха и для обеспечения лучшей поддержки и преимуществ для всех членов.

Спасибо за участие и поддержку Ассоциации. Вместе мы сможем сделать больше для детей и подростков, страдающих от аллергических болезней и других иммунологических состояний.

С наилучшими пожеланиями,

Президент Ассоциации Детских Аллергологов и Иммунологов России, д.м.н., профессор кафедры клинической иммунологии и аллергологии АПО ФГБУ ФНКЦ ФМБА РФ, Ю.С.Смолкин.