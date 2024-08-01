«Пищевая аллергия», декабрь 2024

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас в рамках XI Всероссийского Конгресса АДАИР пройти обучение в школе:

«Пищевая аллергия»

Школа с получением удостоверения НМО (36 часов) . Цикл будет проходить с 14.12.24г. по 20.12.24г. Школа проводится кафедрой иммунопатологии и иммунодиагностики Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России c применением очных и дистанционных технологий.

Участи в школе и стоимость обучения:

Участие в Школе предусмотрено для врачей всех специальностей .

Стоимость участия в Школе для получения удостоверения государственного образца НМО (36 часов) — 3000 ₽

Для успешного обучения и получения удостоверения, необходимо:

Скачать и заполнить заявку для получения НМО (без заявки нельзя получить удостоверение НМО). Заполненную заявку необходимо направить по электронной почте logot12@list.ru скачать заявку )

По всем вопросам обращайтесь Маркова Татьяна Петровна.

Эл. почта logot12@list.ru

Тел. 8(926)539-97-49