«Пищевая аллергия», декабрь 2024

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас в рамках XI Всероссийского Конгресса АДАИР пройти обучение в школе:
«Пищевая аллергия»
Школа с получением удостоверения НМО (36 часов) . Цикл будет проходить с 14.12.24г. по 20.12.24г. Школа проводится кафедрой иммунопатологии и иммунодиагностики Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России c применением очных и дистанционных технологий.
Участи в школе и стоимость обучения:
Участие в Школе предусмотрено для врачей всех специальностей.
Стоимость участия в Школе для получения удостоверения государственного образца НМО (36 часов) — 3000 ₽
Для успешного обучения и получения удостоверения, необходимо:
- Скачать и заполнить заявку для получения НМО (без заявки нельзя получить удостоверение НМО). Заполненную заявку необходимо направить по электронной почте logot12@list.ru (скачать заявку)
По всем вопросам обращайтесь Маркова Татьяна Петровна.
Эл. почта logot12@list.ru
Тел. 8(926)539-97-49