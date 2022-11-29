Результаты голосование по вопросу кандидатуры Президента АДАИР

Уважаемые члены АДАИР!

В результате голосования по вопросу кандидатуры Президента АДАИР в течение 1 месяца, мы получили картину проголосовавших членов АДАИР, подтвердивших своё членство в 2022 году. Кандидатура Юрия Соломоновича Смолкина принята единогласно среди проголосовавших. Практически 100 % членов АДАИР отдали свой голос за вице-президента.

Точный процент респондентов относительно общего количества просчитать было сложно, так как единичные члены АДАИР, подтвердившие членство в 2022 году, не успели проголосовать в указанный срок, но проголосовали врачи, не подтверждавшие членство в 2022 году. Кроме того, рассылка предложения проголосовать по адресам электронной почты оказалась шире числа членов АДАИР и затронула более широкую аудиторию врачей, которые высказали свою поддержку.

Это свидетельствует не только об авторитете руководителя нашей Ассоциации, но и об одобрении нашей работы широким педиатрическим сообществом.

Приятно сообщить, что среди присланных писем нет ни одного отрицательного ответа и даже ни одного коллеги с пунктом “воздержался”.

Спасибо всем, принявшим участие в голосовании, и надеемся на плодотворную работу в следующем году.

С уважением, к.м.н. ответственный секретарь АДАИР, заместитель главного врача НККЦ Аллергологии и Иммунологии по научной работе, С.С.Масальский