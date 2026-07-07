Сессия «Клинический случай» в рамках XIII Всероссийского Конгресса АДАИР

Конкурс «Клинический случай» для молодых специалистов в рамках XIII Всероссийского Конгресса АДАИР

Уважаемые коллеги! Приглашаем детских врачей, ординаторов и студентов принять участие в конкурсе «Клинический случай», который состоится в рамках XIII Всероссийского Конгресса Ассоциации детских аллергологов и иммунологов России (11 – 13 декабря 2026 года).

Организаторы: Ассоциации детских аллергологов и иммунологов России.

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⏰ Ключевые даты и подача заявок Дедлайн подачи заявок: до ____ 2026 г. Email для отправки: Тема письма: «Сессия «Клинический случай» 2026»

Цель и участники конкурса

Цель: Обмен знаниями о подходах к диагностике и ведению сложных и необычных случаев заболеваний между специалистами в области детских болезней.

Кто может участвовать: студенты медицинских вузов, ординаторы, аспиранты, врачи в возрасте до 39 лет (в т. ч. кандидаты наук, доценты).

У каждой работы может быть только один автор .

. Автор должен иметь непосредственное отношение к описываемому клиническому случаю.

К участию не допускаются работы, опубликованные ранее в российских или зарубежных изданиях (включая интернет-ресурсы).

Требования к видеопрезентации

Работа представляется в виде видеопрезентации (формат .mp4, длительность до 10 минут), созданной на базе Microsoft PowerPoint (до 15 слайдов).

Технические требования:

Шрифты: Arial или Times New Roman, размер не менее 16 (предпочтительно 18–28).

Максимальное количество слов на одном слайде: 80–100.

Фон слайдов однотонный, без рисунков.

Не используйте на слайдах анимацию и видеофильмы (для этапа подачи заявки).

на слайдах анимацию и видеофильмы (для этапа подачи заявки). Презентация должна быть в одном файле.

Структура слайдов:

Титульный слайд: Название наблюдения, Ф.И.О. автора, специальность, место работы, должность. Актуальность описываемой проблемы. Клиническое наблюдение: важные диагностические и лечебные этапы (включая анамнез), исход или последняя доступная информация о состоянии пациента. Обсуждение: мнение автора о диагностике/тактике, анализ правильных/ошибочных мероприятий и причин исхода. Значение наблюдения: ценность случая и возможности применения полученного опыта (практическая значимость). (Желательно) Источники информационной или финансовой поддержки. (Желательно) Список использованной литературы.

Требования к таблицам и иллюстрациям:

Избегать повторения данных в тексте, таблицах и рисунках.

Все изображения и графики должны быть четкими, хорошего качества, с развернутыми пояснениями.

Важно: При размещении данных пациента (фотографии, результаты анализов) информация должна быть строго анонимизирована или должно быть приложено разрешение на использование материалов, по которым может быть идентифицирована личность.

Порядок подачи заявки

Для участия необходимо направить на электронный адрес Оргкомитета (__________) следующие материалы:

Видеопрезентация (формат .mp4). Оригинал презентации в формате Microsoft PowerPoint (.pptx). Отсканированное сопроводительное письмо из учреждения, где работает автор.

В теле письма обязательно укажите номер телефона участника конкурса. Оргкомитет подтверждает получение каждой заявки ответным письмом. Представляя материалы, автор передает все права на их публикацию организаторам.

Подведение итогов и контакты

Жюри определит финалистов, которым будет предоставлена возможность живой презентации работы (до 10 минут, на этом этапе использование анимации и видео разрешено).

Контактное лицо: уточняется Телефон: уточняется Email: уточняется