Школа «Пищевая непереносимость» (декабрь 2026)

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас в рамках XIII Всероссийского Конгресса АДАИР пройти обучение в школе:

«Пищевая непереносимость. Спорные вопросы и ответы»

Школа с получением удостоверения НМО (30 часов). Цикл будет проходить с 12 декабря 2026г. по 17 декабря 2026г. Школа проводится кафедрой иммунопатологии и иммунодиагностики Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России c применением очных и дистанционных технологий. На конгрессе очно будут доклады на симпозиумах. В программе школы будут представлены новые тест-системы, достижения иммуногенетики в аллергодиагностике.

Участи в школе и стоимость обучения:

Участие в Школе предусмотрено для врачей всех специальностей .

Стоимость участия в Школе для получения удостоверения государственного образца НМО (30 часов) — 3000 ₽

Для успешного обучения и получения удостоверения, необходимо:

Скачать и заполнить заявку для получения НМО (без заявки нельзя получить удостоверение НМО). Заполненную заявку необходимо направить по электронной почте logot12@list.ru скачать заявку )

По всем вопросам обращайтесь Маркова Татьяна Петровна.

Эл. почта logot12@list.ru

Тел. 8(926)539-97-49