Стандартизация риноцитологии: обзор экспертного консенсуса AICNA (2026)

Уважаемые коллеги!
Сообщаем о важном событии для детской аллергологии-иммунологии: опубликован первый экспертный консенсус по стандартизации назальной цитологии — метода, который долгое время оставался «клинически полезным, но методически неоднородным».
DOI: 10.1007/s11882-026-01256-7 · PMID: 41721147
Документ подготовлен Итальянской академией назальной цитологии (AICNA) методом Delphi: панель из 100 экспертов (аллергологи-иммунологи, оториноларингологи, пульмонологи и др.), 99 полных анкет, 3 раунда голосования, порог согласия ≥70%. Утверждено 30 положений по определению метода, забору, окраске, подсчёту и клинической интерпретации.
Почему это важно для педиатрической аллергологии-иммунологии?
Назальная цитология — простой, быстрый, малоинвазивный и недорогой метод оценки локального воспаления слизистой оболочки носа. Он применим с первых дней жизни, повторяем во времени и особенно ценен там, где системные аллергологические тесты у детей раннего возраста ограничены по информативности или по выполнению.
Именно риноцитология позволила описать цитологические фенотипы неаллергического ринита (NARES, NARMA, NARNE, NARESMA), а также сочетанных форм ринитов. До 2026 года главным барьером для клинических исследований и внедрения в протоколы было отсутствие единого стандарта. Теперь такой стандарт появился.
Что стандартизирует консенсус?
- Исполнитель: выполнять исследование может только обученный специалист.
- Забор материала: производится соскобом со средней трети нижней носовой раковины (как правило, два стекла — по одному для каждой половины носа).
- Подготовка: воздушная фиксация, окраска по Май-Грюнвальду – Гимзе (May–Grünwald – Giemsa), возможность отсроченного окрашивания.
- Оценка: полуколичественная оценка не менее 50 полей при большом увеличении (1000×) с градацией и понятной клинической шкалой (0 / + / ++ / +++ / ++++).
- Медикаментозный фон: с диагностической целью — желательно без применения топических глюкокортикостероидов и антигистаминных препаратов; для мониторинга терапии забор допустим на фоне лечения.
- Критерии неинформативности: много эритроцитов в препарате = неинформативный тест.
💡 Эксперты единогласно подчеркнули ценность метода для мониторинга ответа на терапию, включая АСИТ и иммунобиологические препараты, а также для выявления сочетания аллергического и неинфекционного неаллергического ринита.
Что важно помнить?
Это экспертный консенсус, а не многоцентровое исследование: данные преимущественно итальянских публикаций, пороги шкал требуют внешней валидации, в том числе в педиатрических когортах. Тем не менее, документ впервые задаёт воспроизводимый протокол, без которого невозможны качественные многоцентровые исследования с включением назальной эозинофилии как биомаркёра респираторной аллергопатологии.
Что важно для применения на практике?
Консенсус AICNA 2026 целесообразно использовать как референсный протокол при внедрении/аудите риноцитологии в клинике и в исследовательских протоколах по раннему фенотипированию ринита у детей.
Приглашаем коллег ознакомиться с полной версией статьи и обсудить возможности внедрения стандартизированной назальной цитологии в работу педиатрических аллергологических служб.