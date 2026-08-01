Стандартизация риноцитологии: обзор экспертного консенсуса AICNA (2026)

Уважаемые коллеги!

Сообщаем о важном событии для детской аллергологии-иммунологии: опубликован первый экспертный консенсус по стандартизации назальной цитологии — метода, который долгое время оставался «клинически полезным, но методически неоднородным».

Источник: Macchi A., Gelardi M., Landi M. et al. Standardization of Nasal Cytology: An Expert-based Delphi Consensus. Curr Allergy Asthma Rep. 2026;26(1):15.

DOI: 10.1007/s11882-026-01256-7 · PMID: 41721147 Macchi A., Gelardi M., Landi M. et al. Standardization of Nasal Cytology: An Expert-based Delphi Consensus. Curr Allergy Asthma Rep. 2026;26(1):15.41721147

Документ подготовлен Итальянской академией назальной цитологии (AICNA) методом Delphi: панель из 100 экспертов (аллергологи-иммунологи, оториноларингологи, пульмонологи и др.), 99 полных анкет, 3 раунда голосования, порог согласия ≥70%. Утверждено 30 положений по определению метода, забору, окраске, подсчёту и клинической интерпретации.

Почему это важно для педиатрической аллергологии-иммунологии?



Назальная цитология — простой, быстрый, малоинвазивный и недорогой метод оценки локального воспаления слизистой оболочки носа. Он применим с первых дней жизни, повторяем во времени и особенно ценен там, где системные аллергологические тесты у детей раннего возраста ограничены по информативности или по выполнению. Именно риноцитология позволила описать цитологические фенотипы неаллергического ринита (NARES, NARMA, NARNE, NARESMA), а также сочетанных форм ринитов. До 2026 года главным барьером для клинических исследований и внедрения в протоколы было отсутствие единого стандарта. Теперь такой стандарт появился.

Что стандартизирует консенсус?



Исполнитель: выполнять исследование может только обученный специалист.

выполнять исследование может только обученный специалист. Забор материала: производится соскобом со средней трети нижней носовой раковины (как правило, два стекла — по одному для каждой половины носа).

производится соскобом со средней трети нижней носовой раковины (как правило, два стекла — по одному для каждой половины носа). Подготовка: воздушная фиксация, окраска по Май-Грюнвальду – Гимзе (May–Grünwald – Giemsa), возможность отсроченного окрашивания.

воздушная фиксация, окраска по Май-Грюнвальду – Гимзе (May–Grünwald – Giemsa), возможность отсроченного окрашивания. Оценка: полуколичественная оценка не менее 50 полей при большом увеличении (1000×) с градацией и понятной клинической шкалой (0 / + / ++ / +++ / ++++).

полуколичественная оценка не менее 50 полей при большом увеличении (1000×) с градацией и понятной клинической шкалой (0 / + / ++ / +++ / ++++). Медикаментозный фон: с диагностической целью — желательно без применения топических глюкокортикостероидов и антигистаминных препаратов; для мониторинга терапии забор допустим на фоне лечения.

с диагностической целью — желательно без применения топических глюкокортикостероидов и антигистаминных препаратов; для мониторинга терапии забор допустим на фоне лечения. Критерии неинформативности: много эритроцитов в препарате = неинформативный тест.

💡 Эксперты единогласно подчеркнули ценность метода для мониторинга ответа на терапию, включая АСИТ и иммунобиологические препараты, а также для выявления сочетания аллергического и неинфекционного неаллергического ринита.

Что важно помнить?



Это экспертный консенсус, а не многоцентровое исследование: данные преимущественно итальянских публикаций, пороги шкал требуют внешней валидации, в том числе в педиатрических когортах. Тем не менее, документ впервые задаёт воспроизводимый протокол, без которого невозможны качественные многоцентровые исследования с включением назальной эозинофилии как биомаркёра респираторной аллергопатологии.

Что важно для применения на практике?



Консенсус AICNA 2026 целесообразно использовать как референсный протокол при внедрении/аудите риноцитологии в клинике и в исследовательских протоколах по раннему фенотипированию ринита у детей.

Приглашаем коллег ознакомиться с полной версией статьи и обсудить возможности внедрения стандартизированной назальной цитологии в работу педиатрических аллергологических служб.

Материал подготовил: врач-аллерголог-иммунолог, педиатр, к.м.н. Лебедев В.В.