4 и 5 октября в Геленджике состоится одно из главных событий фармацевтической и медицинской промышленности — VI ежегодный форум БИОТЕХМЕД. Мероприятие пройдет в очном формате, а прямую трансляцию сессий можно будет посмотреть на сайте и в социальных сетях форума.

На форуме «БИОТЕХМЕД» обсудят концепцию госпроекта «Санитарный щит», а также раскроют перспективы стратегического развития российской фармы Ключевыми темами форума в 2021 году станут государственный проект «Санитарный щит» и Стратегия «Фарма 2030», разработанная Минпромторгом России.

Также во время сессий спикеры расскажут о мировых трендах в области здравоохранения, инновациях в медицине и фармацевтике, корпоративной социальной ответственности, тенденциях в импортозамещении, а также обсудят появление в медиапространстве фейков, связанных со здравоохранением и их влияние.

Работу форума откроет пленарная сессия «Создавая санитарный щит России», которая будет посвящена проекту «Санитарный щит». В рамках пленарной сессии руководители Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации, Роспотребнадзора, Росздравнадзора, Федерального медико-биологического агентства, Госкорпорации «Ростех» обсудят основные направления проекта, а также алгоритм действий на всех уровнях федеральных органов и промышленности. Тема пленарного заседания была выбрана с учетом ее значимости. На фоне пандемии COVID-19 в апрельском послании Федеральному собранию Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что у страны и её граждан «должен быть мощный надежный щит в сфере санитарной и биологической безопасности», в обеспечении которой главная роль отводится локальным производителям.

Участникам форума предстоит обсудить перспективы развития отечественных фармацевтики и медпрома и мировые тенденции в сфере здравоохранения в текущих условиях. Обсуждение затронет такие важные направления, как законодательные инициативы, необходимость бюджетной поддержки отраслей на федеральном и региональном уровнях.

Значительная часть сессий затронет вопросы будущего отраслевой науки – разработки цифровых продуктов для применения в сфере фармацевтической и медицинской промышленности, генетических исследований, кибертехнологий и таргетинговой терапии, а также сотрудничества между научными организациями и производителями. Особое внимание будет уделено мерам по стимулированию развития инноваций в фарме, а также их выводу на мировой рынок. Участников ожидает обсуждение как глобальных вопросов отечественного здравоохранения, так и инструментов для развития существующих технологических компетенций.

В рамках дискуссионной сессия «Импортозамещение. Что замещаем?» будут обсуждаться различные факторы развития локализации производств – от собственного выпуска субстанций, сырья и материалов для их производства до разработки лабораторного и технологического оборудования.

Также форум поднимет вопросы экспорта, конкурентных преимуществ и потенциала российской фармацевтической и биотехнологической продукции на зарубежных рынках. В этом контексте эксперты поговорят о торговом взаимодействии со странами Латинской Америки, Африки, Юго-Восточной Азии и ЕАЭС.

Одним из мероприятий форума станет бизнес-завтрак «КСО – атрибут современного бизнеса?». В процессе живого общения участники обсудят различные варианты трактовки понятия «корпоративная социальная ответственность», наиболее актуальные направления социальной активности, льготы для компаний, поддерживающих социальную повестку. Спикеры расскажут о своем опыте и поделятся с единомышленниками успешными кейсами.

В рамках сессии «Инновационный потенциал медицинской промышленности. Можно ли его раскрыть?» спикеры обсудят как преодолеть «долину смерти» между научными организациями и производителями медицинской техники, перспективы сотрудничества врачей и инженеров-разработчиков медицинских технологий в России, а также инструменты поддержки и риски инвестирования в медицинские инновации.

Форум «БИОТЕХМЕД» традиционно пройдет при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации, Госкорпорации Ростех, администрации Краснодарского края.

Стратегический партнер форума – холдинг «Нацимбио». Официальные партнеры: Фармасинтез, Р-Фарм, Санофи. Партнеры форума: Национальный Центр Информатизации, Активный Компонент, ГЕРОФАРМ, Джи Ди Пи, ГЕНЕРИУМ, ГК «Фармэко». Партнер панельной сессии: группа компаний «ХимРар», ПАО «Ростелеком», «Нанолек».

Условия участия в закрытой он-лайн трансляции: только для членов Ассоциации скидка составляет 50%, итоговая стоимость — 15 000 рублей.

Для регистрации на специальных условиях необходимо переслать письмо-приглашение на БИОТЕХМЕД-2021, полученное от Ассоциации*, в отдел по работе с участниками delegate@biotechmedconf.ru В ответном письме Вам будет направлен промокод, с помощью которого Вы сможете зарегистрироваться на сайте.

* — если вы не получали письмо-рассылку от Ассоциации. Напишите на почту adair@adair.ru с пометкой БИОТЕХМЕД-2021, мы пришлем вам письмо отдельно/повторно.