Антитела IgE к токсинам стафилококка и их связь с тяжестью аллергического ринита

Актуальность

Специфический IgE против стафилококка может быть обнаружен примерно у 40% пациентов с аллергией, а также у пациентов без аллергии, поскольку они могут быть сенсибилизированы. Эти антитела функциональны и могут индуцировать высвобождение гистамина, способствуя хроническому зуду, который может усугубить тяжесть заболевания. Цель этого исследования состояла в том, чтобы сравнить уровни специфического IgE против токсинов S. aureus в этих популяциях.

Методы

На базе Областного центра аллергологии и клинической иммунологии проведено сравнительное неслепое исследование. В исследование были включены 99 взрослых в возрасте от 18 до 70 лет с аллергическим ринитом (АР) и без аллергического ринита (АР). Получены данные анамнеза, демографические данные, а также уровни сенсибилизации к 35 аэроаллергенам. Участники были классифицированы в соответствии с их тяжестью с использованием классификации аллергического ринита и его влияния на астму (ARIA). Уровни специфического IgE определяли с использованием платформы ImmunoCAP™ 100.

Результаты

Средний возраст (IQR) участников составил 23 года (20–33,7 года); 56,2% составляли женщины. Наиболее частыми сопутствующими заболеваниями были бронхиальная астма и ожирение. Среди пациентов с АР 46,7% были классифицированы как легкий интермитирующий и 25% – как среднетяжелый персистирующий. Уровни IgE против стафилококковых токсинов A, B и TSST были значительно выше в группе с AР по сравнению с группой без АР [медиана IQR 0,01 (0,01–0,03) против 0,01 (0–0,02), p = 0,01; 0,02 (0,01–0,03) против 0,01 (0–0,02), р = 0,02; 0,04 (0,02–0,09) против 0,01 (0–0,04), p = 0,002, достоверно]. Значительная разница была обнаружена в уровнях сывороточного IgE против токсина Staph B между подгруппами тяжести.

Вывод

У пациентов с АР уровень IgE против стафилококковых токсинов А, В и TSST выше, чем у людей без АР. Однако нельзя утверждать, что титры IgE связаны с тяжестью заболевания.

Цитирование

Guzmán-Avilán, R. I., González-Díaz, S. N., Guzmán-Avilán, K. D., De la Cruz-De la Cruz, C., de León-Gutiérrez, H., & Guzmán-López, S. (2022). Staph’s Toxins IgE Antibodies and Its Relation to the Severity of Allergic Rhinitis. Journal of Asthma and Allergy, 665-671.