Микробиом слизистой оболочки носа у детей и подростков с аллергическим ринитом: систематический обзор

Верхние дыхательные пути человека включают носовую полость, глотку и область гортани и содержат различные микробные сообщества. Однако дисбаланс и изменения микробиома слизистой оболочки носа повышают риск развития хронических респираторных заболеваний у пациентов с аллергическими заболеваниями органов дыхания. Это особенно важно у детей и подростков, поскольку аллергический ринит (АР) представляет собой воспалительное заболевание слизистой оболочки носа, часто связанное с нарастанием легочного аллергического воспаления. Поэтому целью данного систематического обзора было собрать опубликованные научные данные об изменениях микробного сообщества слизистой оболочки носа у детей и подростков, страдающих АР или в сочетании с аденотонзиллярной гипертрофией (АГ) и аллергическим риноконъюнктивитом (АРК). Настоящее исследование проводилось с использованием рекомендаций «Предпочтительные элементы отчетности для систематических обзоров и метаанализов» (PRISMA). Публикации, связанные с изменениями микробиома слизистой оболочки носа в педиатрическом возрасте, исследования, включая платформы секвенирования нового поколения, и исследования, написанные исключительно на английском языке, были одними из критериев включения. Всего было включено пять статей.

Несмотря на скудость опубликованных данных в этой области исследований и отсутствие проспективных исследований, штаммы Acinetobacter, Corynebacterium, Dolosigranulum, Haemophilus, Moraxella, Staphylococcus и Streptococcus доминируют в микробиоме носа и носоглотки у детей независимо от их возраста. Однако наблюдался дисбаланс резидентного бактериального сообщества в слизистой оболочке носа. Роды Acinetobacter и Pseudomonas были более многочисленны в полости носа у детей с АР и АГ, тогда как Streptococcus и Moraxella преобладали в гипофарингеальной области у детей раннего возраста с АР. Было высказано предположение, что наличие братьев и сестер, мужской пол или кесарево сечение могут быть важными детерминантами дисбактериоза в микробиоте носа.

Обилие Staphylococcus spp. также наблюдалось в передних отделах носа и гортаноглотки у пассивно курящих детей и подростков с АР и АРК.

Эти результаты свидетельствуют о том, что различные структуры носа, старение, воздействие дыма и наличие других хронических заболеваний формируют микробиом слизистой оболочки носа.

Рис. Графическое изображение состава микробиома слизистой оболочки носа в детском и подростковом возрасте при АР. Эта цифра была основана на исследованиях, в которых сообщалось об численности на уровне рода. AR: аллергический ринит; HC: здоровые дети.

Цитирование

Azevedo, A. C., Hilário, S., & Gonçalves, M. F. (2023). Microbiome in Nasal Mucosa of Children and Adolescents with Allergic Rhinitis: A Systematic Review. Children, 10(2), 226.