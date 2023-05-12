Роль кишечной микробиоты при аллергии на белок коровьего молока

Аллергия на коровье молоко (АКМ) является наиболее распространенной пищевой аллергией (ПА) в младенчестве и раннем детстве и может проявляться различными клиническими фенотипами. Значительное увеличение распространенности ПА, зарегистрированное в последние десятилетия, было связано с изменениями окружающей среды и образа жизни, которые ограничивают воздействие микробов в раннем возрасте и вызывают изменения в составе кишечного микробиома. Микробиом кишечника представляет собой разнообразное сообщество микробов, которые колонизируют желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) и выполняют полезные функции для хозяина. Эта сложная экосистема взаимодействует с иммунной системой и играет ключевую роль в развитии оральной толерантности к пищевым антигенам. Появляющиеся данные указывают на то, что изменения кишечного микробиома (дисбактериоз) в раннем возрасте вызывают нарушение регуляции иммунитета и делают хозяина восприимчивым к иммуноопосредованным заболеваниям в более позднем возрасте. Поэтому колонизация кишечника «здоровыми» микробами, происходящая в первые годы жизни, определяет пожизненное здоровье хозяина. Здесь мы представляем текущие данные о возможной роли кишечного микробиома в развитии АКМ. Кроме того, мы обсуждаем, как изменение кишечного микробиома может быть точкой приложения при профилактики и лечения АКМ.

Последние данные указывают на то, что состав и метаболическая активность микробиома кишечника неразрывно связаны с развитием оральной толерантности, которая определяется как активный процесс локальной и системной иммунной невосприимчивости к пищевым антигенам. Исследования на животных моделях показали, что безмикробные мыши с большей вероятностью будут сенсибилизированы к белкам КM, чем те, чей кишечник был колонизирован микробами, что свидетельствует о защитном эффекте, оказываемом кишечным микробиомом. Примечательно, что передача образцов фекалий от здоровых младенцев стерильным мышам снижала риск сенсибилизации к КM и возникновения анафилаксии при воздействии бета-лактальбумина. Эти данные свидетельствуют о том, что комменсальное микробное сообщество способствует развитию оральной толерантности. Однако точный механизм, с помощью которого это достигается, еще предстоит выяснить.

Рисунок : Окно возможностей для модуляции микробиома кишечника Пренатальный период: диета матери; использование антибиотиков; генетические факторы; окружающая среда; географическое расположение

Неонатальный период: роды естественные или кесарево; гестационный возраст; применение антибиотиков

Постнатальный период: тип вскармливания; деревенский образ жизни (ведение с/х); применение антибиотиков; время и способ отлучения от груди; географическая локация/окружающая среда.

Все больше данных свидетельствует о том, что состав и функция микробиома кишечника в раннем возрасте связаны с исходом АКМ. В проспективном исследовании 234 детей с IgE-опосредованной АКМ обогащение кишечного микробиома таксонами из класса Clostridia и типа Firmicutes в возрасте от трех до шести месяцев коррелировало с выздоровлением по достижению восьми лет. В рандомизированном исследовании введение высокогидролизированной смеси с добавлением пробиотика Lactobacillus rhamnosus GG привело к значительно большему числу детей, достигших оральной толерантности и излечению АКМ в течение 36-месячного периода по сравнению с теми, кто получал гипоаллергенную смесь без добавок. Трансплантация фекальной микробиоты (FMT), которая представляет собой перенос нормальных кишечных микробов от здоровых людей к пациентам с целью восстановления экологии их кишечного микробиома, может стать потенциальной терапевтической стратегией при АКМ в будущем. ТФМ уже применяется для лечения ряда заболеваний, в том числе воспалительных заболеваний кишечника и инфекций, вызванных Clostridium difficile, и показывает положительные результаты. Более того, исследования на экспериментальных моделях показали, что трансплантация кишечного микробиома от здоровых младенцев защищает мышей от AКМ.

Цитирование

Moriki, D., Francino, M. P., Koumpagioti, D., Boutopoulou, B., Rufián-Henares, J. Á., Priftis, K. N., & Douros, K. (2022). The Role of the Gut Microbiome in Cow’s Milk Allergy: A Clinical Approach. Nutrients, 14(21), 4537.