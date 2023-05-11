Гидролизированная рисовая смесь для лечения младенцев с аллергией на белок коровьего молока

Актуальность

Аллергические заболевания увеличиваются во всем мире и представляют собой серьезную проблему для общественного здравоохранения, особенно среди детей. Аллергия на коровье молоко (АКМ) является одной из наиболее частых пищевых аллергий в раннем детстве. Когда диагностирована АКМ и исключительно грудное вскармливание невозможно, текущие рекомендации заключаются в назначении смесей на основе полного гидролиза (eHF) или аминокислотных смесей (AAF), в зависимости от диагноза и тяжести симптомов. Смеси на основе гидролизованного белка риса (HRF) считаются альтернативой eHF и AAF, если они доступны.

Цель и методы

Цель работы – изучить использование HRF и их место в лечении CMA, а также достичь консенсуса в отношении показаний к их использованию. В мае и октябре 2021 г. были созваны два виртуальных круглых стола международных экспертов в области пищевой аллергии, посвященных HRF. После обсуждения международных руководств АКМ и использования HRF, выявления проблем на пути диагностики и лечения, а также внедрения рекомендаций в клиническую практику был достигнут консенсус экспертов по использованию HRF при АКМ. Это включало повторное голосование с последующим внесением поправок в заявление для достижения 100% согласия. Эта публикация обобщает выводы, сделанные на этих встречах.

Результаты

Было достигнуто 100% согласие по всем 8 утверждениям: (1) хотя грудное молоко является лучшим источником питания для младенцев с АКМ, когда грудное вскармливание невозможно, можно использовать гипоаллергенную смесь; (2) По определению HRF не содержит белков коровьего молока; (3) Лишь незначительная часть младенцев с иммуноглобулин (Ig)E-опосредованной аллергией на БКМ реагирует на eHF из-за остаточного белка коровьего молока; (4) Больше детей с не-IgE-опосредованной АКМ, чем с IgE-опосредованной CMA, реагируют на eHF, вероятно, из-за остаточного белка коровьего молока; (5) Когда показана диагностическая элиминационная диета, можно использовать HRF; (6) HRF может быть рекомендован в качестве варианта первой линии для CMA, где это возможно, как указано в Руководстве по диагностике и обоснованию действий против аллергии на коровье молоко; (7) HRF доказали свою гипоаллергенность и подходят для диетического лечения АКМ; (8) Было показано, что HRF поддерживает рост детей раннего возраста с CMA, подобно другим гипоаллергенным смесям. Участники рекомендуют медицинским работникам использовать эти утверждения в качестве руководства по использованию HRF в клинической практике. Основываясь на доказательствах эффективности и роста, эксперты сочли HRF подходящим вариантом для диетического лечения АКМ.

Вывод

HRF может быть рекомендован в качестве первой линии альтернативы eHF на основе коровьего молока или AAF, где это возможно, при диетическом лечении АКМ.

Цитирование

Fiocchi, A., Barrio-Torres, J., Dupont, C., Howells, H. E., Shamir, R., Venter, C., & Meyer, R. (2022). Hydrolyzed rice formula for dietary management of infants with cow’s milk allergy. World Allergy Organization Journal, 15(12), 100717.