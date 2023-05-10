Можно ли снизить заболеваемость астмой, обращая внимание на нарушения сна?

Согласно крупномасштабному проспективному исследованию, в котором приняли участие почти полмиллиона человек, раннее выявление и лечение нарушений сна может снизить заболеваемость астмой. Об исследовании сообщается в BMJ Open Respiratory Research.

Анализ популяционного риска показал, что 19% случаев астмы можно предотвратить за счет улучшения характеристик сна. Исследователи приняли во внимание шкалы полигенного риска (PRS) для астмы и комплексные оценки сна, включающие пять характеристик сна.

Качество сна обычно считается негенетическим фактором развития астмы. Сообщалось о плохом качестве сна и синдроме обструктивного апноэ во сне, особенно у пациентов с тяжелой формой заболевания. Кроме того, известно, что астма неблагоприятно влияет на продолжительность сна, качество сна, сонливость в дневное время.

Исследователи предполагают, что взаимосвязь между сном и астмой является двунаправленной, учитывая, что нарушения сна (непродолжительный сон, бессонница, вечерний хронотип [«сова»], храп, чрезмерная дневная сонливость) связаны со специфическими хроническими воспалительными реакциями. Однако остается неясным, отражает ли плохой сон более высокий риск раннего прогрессирования астмы.

«По сравнению с незаболевшими, больные астмой с большей вероятностью имели более низкий уровень образования, нездоровые черты и модели сна, ожирение, более высокий PRS, большее количество курения, большее потребление алкоголя, гипертонию, диабет, депрессию, гастроэзофагеальный рефлюкс и большее воздействие загрязнения воздуха», — сообщают авторы. Все пять признаков здорового сна были независимо связаны с более низким риском развития астмы. Никогда/редко бессонница и продолжительность сна 7–9 часов в сутки, по-видимому, оказывали наибольшее влияние; они были связаны со снижением риска на 25% и 20% соответственно.

Анализ показал, что по сравнению с группой низкого риска отношения рисков (HR, ОР) и 95% доверительные интервалы для группы с самым высоким PRS и группы с плохим режимом сна составили 1,47 (95% ДИ, 1,41–1,52) и 1,55 (95% ДИ, 1,45 – 1,65) соответственно.

Риск был вдвое выше при наличии сочетания плохого сна и высокой генетической предрасположенности (ОР 2,22; 95% ДИ 1,97–2,49; P < 0,001). И наоборот, здоровый сон был связан с более низким риском развития астмы при низкой (ОР, 0,56; 95% ДИ, 0,50–0,64), промежуточной (ОР, 0,59; 95% ДИ, 0,53–0,67) и высокой генетической предрасположенности (ОР, 0,63; 95% ДИ, 0,57–0,70). Анализ популяционного риска показал, что улучшение этих характеристик сна предотвратит 19% случаев астмы. Кроме того, анализ подмножества показал, что здоровый режим сна может снизить риск астмы среди людей с высоким генетическим риском на 37%.