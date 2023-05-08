Холинергическая крапивница: классификация подтипов и клинический подход

Холинергическая крапивница (CholU) представляет собой подтип хронической индуцируемой крапивницы с основной жалобой на зуд и/или жжение, болезненные папулезные волдыри, которые развиваются одновременно с потливостью. Этот обзор специально фокусируется на нескольких подтипах CholU и конкретно исследует взаимосвязь между CholU и ангидрозом. Мы просматриваем последние публикации и обновляем данные о CholU, включая эпидемиологию, клинические особенности, диагностические подходы, физиопатологию, классификацию подтипов и терапевтические подходы. Развитию CholU комплексным образом способствуют многочисленные механизмы, включая гистамин, аллергию на пот, холинергические вещества, окклюзию пор и гипогидроз/ангидроз. Создана новая схема известных на сегодняшний день патологических состояний. Обобщены конкретные методы диагностики CholU, провокационный тест и методы оценки тяжести/активности заболевания и бремени болезни CholU. Обобщена характеристика заболеваний, которые следует дифференцировать с CholU, и методы обследования. Основным выводом этого обзора является то, что CholU следует классифицировать на основе этиологии и клинических характеристик каждого подтипа, чтобы правильно контролировать и лечить заболевание. Эта категоризация приводит к улучшению статуса терапевтической резистентности этого заболевания. В частности, следует уделять больше внимания нарушению потоотделения при обследовании пациентов с CholU. Поскольку CholU не является однородным заболеванием, классификация её подтипов важна для выбора наиболее подходящего терапевтического метода. Ожидается дальнейшее выяснение патофизиологии каждого подтипа.
Ключевые положения:
Этиология холинергической крапивницы остается неясной, но клинически важно сосредоточиться на её подтипах, включая нарушение потоотделения.
Для классификации подтипов холинергической крапивницы необходимы различные тесты, в том числе тест с тепловым потоотделением.
Сосредоточение внимания на подтипах холинергической крапивницы будет в значительной степени способствовать принятию эффективных терапевтических решений.
Симптомы обычно исчезают быстро, в течение 1 часа. Однако большинство пациентов с CholU жалуются на жгучую или покалывающую боль и/или зуд в начале симптомов, и эти ощущения влияют на качество их жизни. Тяжелые симптомы, такие как отек Квинке, респираторные симптомы и/или анафилаксия, часто сопровождают CholU и нарушают повседневную деятельность пациентов, включая учебу и работу. Холинергическая крапивница иногда сочетается с холодовой крапивницей. Этиология каждого подтипа CholU постепенно выясняется, но общая патофизиология еще недостаточно изучена.
Патофизиология затрагивает ацетилхолин (АХ), окклюзию пор, холинергический/ацетилхолинергический рецептор М3 (CHRM3), потовую аллергию, сывороточные факторы и дисгидроз, и каждый подтип CholU имеет разные причины.
Мы предложили четыре подтипа CholU на основе патогенеза и клинических характеристик этого состояния:
(i) типичная CholU по типу аллергии на пот
(ii) CholU фолликулярного типа с положительным результатом кожного теста с аутологичной сывороткой (ASST)
(iii) CholU с отеком век (CholU-PA)
(iv) CholU с приобретенным ангидрозом и/или гипогидрозом (CholU-Anhd)
Таблица 1. Подтипы и патофизиологические особенности холинергической крапивницы
|Подтип
|гистамин
|Аллергия на пот
|Холинергические вещества
|Кожный тест с аутологичной сывороткой
|Пол
|атопия
|гипогидроз
|патология
|тяжесть
|типичная CholU с аллергией на пот
|Глубоко вовлечен
|+
|Тест с ацетилхолином: полож
|Отриц
|Не зависит
|Не определена
|Нет
|Аллергия на пот, избыточное отделение пота
|Средняя
|CholU фолликулярного типа
|вовлечен
|–
|Тест с ацетилхолином: отриц
|Положит
|Не зависит
|Не определена
|Не определен
|Сывороточный фактор
|Легкая
|CholU с отеком век
|Глубоко вовлечен
|+
|Не показан
|Отриц
|Ж
|сильная
|Нет
|Аллергия на пот; возможна экзема до дебюта
|Тяжелая
|CholU с приобретенным ангидрозом и/или гипогидрозом
|Менее вовлечен
|–
|Тест с ацетилхолином: отриц
|Не показан
|М
|слабая
|всегда
|Избыток ацетилхолина после снижения экспрессии CHRM3 на потовых железах, экспрессии CHRM3 на тучных клетках, окклюзии пор, карциноэмбриональный антиген
|Тяжелая
Таблица 2. Дифдиагностика холинергической крапивницы
|характеристика
|Провокационный тест
|Анафилаксия, вызванная физической нагрузкой
|Приливы, повышенная температура тела, недомогание, диффузный зуд, крапивница, ангионевротический отек, желудочно-кишечные симптомы (тошнота, рвота, спазмы в животе и диарея), артериальная гипотензия, обмороки, отек гортани, анафилаксия и редко астма. Волдыри, как правило, большие, также могут быть маленькими или даже отсутствовать и проявляться как диффузные эритематозные изменения.
|Стандартные упражнения на беговой дорожке в течение примерно 30 минут после приема определенной пищи или лекарств.
|Тепловая крапивница
|Зудящая эритема и четко очерченные волдыри, появляющиеся вскоре после воздействия тепла, ограниченные нагретой областью
|Кожные пробы с использованием металлических/стеклянных цилиндров, наполненных горячей водой, ванн с горячей водой или измерений TempTest®
|Аквагенная крапивница
|Небольшие зудящие волдыри, окруженные вспышками после контакта с любым источником воды, независимо от ее температуры или рН.
|На туловище больного накладывают компресс или полотенце, смоченные водой или физиологическим раствором температурой 35–37 °С. Компресс или полотенце можно снять в течение 20 минут, если пациент жалуется на зуд и появляются первые волдыри в месте кожной пробы.
|Адренергическая крапивница
|Маленькие красные или розовые зудящие волдыри, окруженные белым ореолом вазоконстрикции, вызванные стрессом, травмой или эмоциональным расстройством.
|Внутрикожная инъекция адреналина или норадреналина (1 мкг/мл), вызывающая характерную сыпь.
Алгоритм лечения холинергической крапивницы
Цитирование
Fukunaga, A., Oda, Y., Imamura, S., Mizuno, M., Fukumoto, T., & Washio, K. (2023). Cholinergic urticaria: subtype classification and clinical approach. American Journal of Clinical Dermatology, 24(1), 41-54.
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