Холинергическая крапивница: классификация подтипов и клинический подход

Холинергическая крапивница (CholU) представляет собой подтип хронической индуцируемой крапивницы с основной жалобой на зуд и/или жжение, болезненные папулезные волдыри, которые развиваются одновременно с потливостью. Этот обзор специально фокусируется на нескольких подтипах CholU и конкретно исследует взаимосвязь между CholU и ангидрозом. Мы просматриваем последние публикации и обновляем данные о CholU, включая эпидемиологию, клинические особенности, диагностические подходы, физиопатологию, классификацию подтипов и терапевтические подходы. Развитию CholU комплексным образом способствуют многочисленные механизмы, включая гистамин, аллергию на пот, холинергические вещества, окклюзию пор и гипогидроз/ангидроз. Создана новая схема известных на сегодняшний день патологических состояний. Обобщены конкретные методы диагностики CholU, провокационный тест и методы оценки тяжести/активности заболевания и бремени болезни CholU. Обобщена характеристика заболеваний, которые следует дифференцировать с CholU, и методы обследования. Основным выводом этого обзора является то, что CholU следует классифицировать на основе этиологии и клинических характеристик каждого подтипа, чтобы правильно контролировать и лечить заболевание. Эта категоризация приводит к улучшению статуса терапевтической резистентности этого заболевания. В частности, следует уделять больше внимания нарушению потоотделения при обследовании пациентов с CholU. Поскольку CholU не является однородным заболеванием, классификация её подтипов важна для выбора наиболее подходящего терапевтического метода. Ожидается дальнейшее выяснение патофизиологии каждого подтипа.

Ключевые положения:

Этиология холинергической крапивницы остается неясной, но клинически важно сосредоточиться на её подтипах, включая нарушение потоотделения.

Для классификации подтипов холинергической крапивницы необходимы различные тесты, в том числе тест с тепловым потоотделением.

Сосредоточение внимания на подтипах холинергической крапивницы будет в значительной степени способствовать принятию эффективных терапевтических решений.

Симптомы обычно исчезают быстро, в течение 1 часа. Однако большинство пациентов с CholU жалуются на жгучую или покалывающую боль и/или зуд в начале симптомов, и эти ощущения влияют на качество их жизни. Тяжелые симптомы, такие как отек Квинке, респираторные симптомы и/или анафилаксия, часто сопровождают CholU и нарушают повседневную деятельность пациентов, включая учебу и работу. Холинергическая крапивница иногда сочетается с холодовой крапивницей. Этиология каждого подтипа CholU постепенно выясняется, но общая патофизиология еще недостаточно изучена.

Патофизиология затрагивает ацетилхолин (АХ), окклюзию пор, холинергический/ацетилхолинергический рецептор М3 (CHRM3), потовую аллергию, сывороточные факторы и дисгидроз, и каждый подтип CholU имеет разные причины.

Мы предложили четыре подтипа CholU на основе патогенеза и клинических характеристик этого состояния:

(i) типичная CholU по типу аллергии на пот

(ii) CholU фолликулярного типа с положительным результатом кожного теста с аутологичной сывороткой (ASST)

(iii) CholU с отеком век (CholU-PA)

(iv) CholU с приобретенным ангидрозом и/или гипогидрозом (CholU-Anhd)

Таблица 1. Подтипы и патофизиологические особенности холинергической крапивницы

Подтип гистамин Аллергия на пот Холинергические вещества Кожный тест с аутологичной сывороткой Пол атопия гипогидроз патология тяжесть типичная CholU с аллергией на пот Глубоко вовлечен + Тест с ацетилхолином: полож Отриц Не зависит Не определена Нет Аллергия на пот, избыточное отделение пота Средняя CholU фолликулярного типа вовлечен – Тест с ацетилхолином: отриц Положит Не зависит Не определена Не определен Сывороточный фактор Легкая CholU с отеком век Глубоко вовлечен + Не показан Отриц Ж сильная Нет Аллергия на пот; возможна экзема до дебюта Тяжелая CholU с приобретенным ангидрозом и/или гипогидрозом Менее вовлечен – Тест с ацетилхолином: отриц Не показан М слабая всегда Избыток ацетилхолина после снижения экспрессии CHRM3 на потовых железах, экспрессии CHRM3 на тучных клетках, окклюзии пор, карциноэмбриональный антиген Тяжелая

Таблица 2. Дифдиагностика холинергической крапивницы

характеристика Провокационный тест Анафилаксия, вызванная физической нагрузкой Приливы, повышенная температура тела, недомогание, диффузный зуд, крапивница, ангионевротический отек, желудочно-кишечные симптомы (тошнота, рвота, спазмы в животе и диарея), артериальная гипотензия, обмороки, отек гортани, анафилаксия и редко астма. Волдыри, как правило, большие, также могут быть маленькими или даже отсутствовать и проявляться как диффузные эритематозные изменения. Стандартные упражнения на беговой дорожке в течение примерно 30 минут после приема определенной пищи или лекарств. Тепловая крапивница Зудящая эритема и четко очерченные волдыри, появляющиеся вскоре после воздействия тепла, ограниченные нагретой областью Кожные пробы с использованием металлических/стеклянных цилиндров, наполненных горячей водой, ванн с горячей водой или измерений TempTest® Аквагенная крапивница Небольшие зудящие волдыри, окруженные вспышками после контакта с любым источником воды, независимо от ее температуры или рН. На туловище больного накладывают компресс или полотенце, смоченные водой или физиологическим раствором температурой 35–37 °С. Компресс или полотенце можно снять в течение 20 минут, если пациент жалуется на зуд и появляются первые волдыри в месте кожной пробы. Адренергическая крапивница Маленькие красные или розовые зудящие волдыри, окруженные белым ореолом вазоконстрикции, вызванные стрессом, травмой или эмоциональным расстройством. Внутрикожная инъекция адреналина или норадреналина (1 мкг/мл), вызывающая характерную сыпь.

Алгоритм лечения холинергической крапивницы

Цитирование

Fukunaga, A., Oda, Y., Imamura, S., Mizuno, M., Fukumoto, T., & Washio, K. (2023). Cholinergic urticaria: subtype classification and clinical approach. American Journal of Clinical Dermatology, 24(1), 41-54.