Bet v1 независимая сенситизация к основным аллергенам пыльцы семейства Букоцветных

Введение

Основной аллерген пыльцы березы Bet v 1 является значимой причиной аллергического риноконъюнктивита и астмы в Центральной и Северной Европе, и Северной Америке. Bet v 1 принадлежит к семейству 10 белков, связанных с патогенезом (PR-10), которое включает другие основные аллергены пыльцы с очень похожими трехмерными структурами, такие как Aln g 1 из Alnus glutinosa (ольха), Car b 1 из Carpinus betulus (граб), Ost c 1 из Ostrya carpinifolia (хмель европейский), Cor a 1 из Corylus avellana (лещина), Fag s 1 из Fagus sylvatica (бук), Cas s 1 из Castanea sativa (каштан), Que a 1 из Quercus alba (дуб). Из экспериментов с IgE-конкуренцией было сделано предположение, что Bet v 1 является первичным сенсибилизатором при аллергии на родственные березе деревья и что перекрестная реактивность Bet v 1-специфических IgE-антител с его гомологичными пыльцевыми аллергенами вызывает респираторные аллергические симптомы вне сезона пыльцы березы. Однако доказательства внутренней сенсибилизирующей способности некоторых гомологов Bet v 1 в пыльце Букоцветных были получены из регионов, где не растет береза.

Однако сенсибилизирующая активность гомологов Bet v 1 в пыльце Букоцветных может быть недооценена. Аллергенспецифические Т-клетки играют решающую роль в процессе сенсибилизации. Т-клеточный ответ на основные аллергены ольхи, лещины, дуба, граба, каштана, бука и пыльцы каштана до сих пор не анализировался. Здесь мы охарактеризовали клеточную перекрестную реактивность основных аллергенов в пыльце Fagales с помощью Bet v 1.

Методы

Линии Т-клеток (TCL) были получены от лиц с аллергией на Aln g 1, Car b 1, Ost c 1, Cor a 1, Fag s 1, Cas s 1 и Que a 1 и протестированы на реактивность с Bet v 1, и синтетические overlap пептиды, представляющие его первичную последовательность. Специфичные для Aln g 1 TCL дополнительно тестировали с пептидами, производными Aln g 1, и всеми аллергенами. Были проведены IgE-конкурентные сравнения с Aln g 1 и Bet v 1.

Полученные результаты

Т-клеточные линии, инициированные аллергенами пыльцы Букоцветных, сильно различались по своей реактивности с Bet v 1 и в большинстве случаев сильнее реагировали на первоначальный стимул. Перекрестная реактивность была в основном ограничена эпитопом Bet v 1142–153. Отчетливой перекрестной реактивности Т-клеток, специфичных для Aln g 1, с Bet v 1 обнаружено не было. Среди 22 Т-клеточных эпитопов Aln g 1 содержал два иммунодоминантных эпитопа. Bet v 1 ингибировал связывание IgE с Aln g 1 менее эффективно, чем сам Aln g 1.

Заключение

Клеточная перекрестная реактивность основных аллергенов пыльцы Букоцветных с Bet v 1 была нерезкой, особенно для Aln g 1, наиболее похожего на Bet v 1. Наши результаты показывают, что гуморальные и клеточные ответы на эти аллергены преимущественно не основаны на перекрестной реактивности с является основным аллергеном пыльцы березы, но предполагает независимую от Bet v 1 сенсибилизацию у людей из районов с преобладанием березы.

Хотя это исследование основано на ограниченном числе людей, оно обнаружило иммунологические особенности аллергена ольхи Aln g 1, характерные для истинной сенсибилизирующей активности, которые могут также относиться к другим представителям Fagales. Клинические доказательства сенсибилизирующей способности были предоставлены людьми с аллергией на пыльцу Fagales, проживающими в районах, свободных от берез. Участники нашего исследования живут в Вене, районе с преобладанием березы с умеренным воздействием пыльцы ольхи, Coryloideae и Fagaceae. Тем не менее, их Т-клеточный ответ на гомологи Bet v 1 в этой пыльце не доминировал над Bet v 1. Мы считаем эти иммунологические данные важными для клиники, в частности, для объяснения того, почему АСИТ с пыльцой березы не эффективна в некоторых случаях. Индуцированные АСИТ изменения аллерген-специфических Т-клеточных ответов вызывают измененные гуморальные ответы, которые, по нашему мнению, необходимы для эффективной индукции толерантности. Однако независимый от Bet v 1 аллергический ответ на аллергены Fagales может вызывать поллиноз весной, несмотря на успешную индукцию толерантности к основному аллергену пыльцы березы. Таким образом, будет особенно интересно исследовать, проявляют ли неответившие на AСИT с пыльцой березы Bet v 1-независимую сенсибилизацию к другим Букоцветным.

Цитирование

Polak, D., Vollmann, U., Grilo, J., Bogdanov, I. V., Aglas, L., Ovchinnikova, T. V., … & Bohle, B. (2023). Bet v 1‐independent sensitization to major allergens in Fagales pollen: Evidence at the T‐cell level. Allergy, 78(3), 743-751.