Траектории аллергических заболеваний до подросткового возраста

Характеристики, ранний возраст и генетические детерминанты

Введение

Аллергические заболевания часто развиваются совместно в раннем детстве, но различаются по времени начала, ремиссии и прогрессирования. Течение их болезни с течением времени часто трудно предсказать, а детерминанты недостаточно хорошо изучены.

Цель

Мы стремились выявить траектории аллергических заболеваний вплоть до подросткового возраста и исследовать их связь с ранним возрастом, генетическими детерминантами и клиническими характеристиками.

Методы

Кластеризация продольных k-средних использовалась для получения траекторий аллергических заболеваний (астмы, атопического дерматита и ринита) в двух немецких когортах рождения (GINIplus/LISA). С помощью полиномиальных моделей оценивались ассоциации с детерминантами раннего периода жизни, показателями полигенного риска, сенсибилизацией к пищевым и аэроаллергенным аллергенам и функцией легких. Результаты были воспроизведены в независимой шведской когорте BAMSE.

Полученные результаты

Было идентифицировано семь траекторий аллергических заболеваний: «интермиттирующая аллергическая», «ринит», «ранний разрешающийся дерматит», «среднеперсистирующий дерматит», «мультиморбидный», «персистирующий дерматит плюс ринит» и «ранняя транзиторная астма».

Семейный анамнез аллергии был более распространенным во всех траекториях аллергических заболеваний по сравнению с контрольной группой без аллергии с более сильным эффектом для кластеров, включающих более одного аллергического (например, RRR = 5,0, 95% ДИ = [3,1–8,0] в мультиморбидном кластере по сравнению с 1,8 [1,4–2,4] в кластере легкой перемежающейся аллергии). Специфические полигенные показатели риска для отдельных аллергических заболеваний были в значительной степени связаны с их соответствующими траекториями. Полученные траектории и их связь с генетическими эффектами и клиническими характеристиками показали аналогичные результаты в BAMSE.

Заключение

Было идентифицировано семь сильных аллергических кластеров, которые показали связь с ранним возрастом и генетическими факторами, а также с клиническими характеристиками.

Цитирование

Kilanowski, A., Thiering, E., Wang, G., Kumar, A., Kress, S., Flexeder, C., … & Standl, M. (2022). Allergic disease trajectories up to adolescence: Characteristics, early‐life, and genetic determinants. Allergy.