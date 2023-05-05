Влияние концентрации пыльцы в воздухе и метеорологических факторов на количество амбулаторных больных аллергическим ринитом

Распространенность пыльцевого аллергического ринита (АР) в северном Китае высокая. В этом исследовании проанализированы результаты диагностики причинных аллергенов у пациентов с АР в Пекинской больнице Тунжэнь с 2016 по 2019 год и оценена связь между АР и сезонной концентрацией пыльцы в воздухе и метеорологическими факторами в Пекине, Китай. Мы обнаружили, что пациенты с пыльцевым АР составляли 61,18% (16 793/27 449) среди всех пациентов с АР. Среди них чувствительные к пыльце полыни пациенты составляли 48,54% (13 325/27 449) АР. Мы также обнаружили, что количество амбулаторных пациентов с диагнозом АР сильно коррелирует с сезонной концентрацией пыльцы в воздухе и зависит от метеорологических факторов, таких как температура и влажность. Эти результаты могут помочь клиницистам и медицинским работникам подготовиться к наплыву амбулаторных пациентов в соответствующие сезоны.

Была проанализирована связь между временем года и количеством амбулаторных посещений пациентов с АР. Пик обращения пациентов с АР приходится на 90-й и 240-й день года, что соответствует времени концентрации пыльцы в воздухе. Кроме того, наши результаты показали, что влияние пыльцы на амбулаторные посещения пациентов носит линейный характер. Весной (с марта по май), когда количество пыльцевых зерен увеличилось на 50 зерен/1000 мм2, относительный риск (ОР) амбулаторных посещений по поводу АР составил 1,048 (95% ДИ: 0,662–1,409), т. е. количество посещений в тот же день может увеличиться на 4,8%. Летом и осенью (с августа по сентябрь), когда количество пыльцевых зерен увеличилось на 50 зерен/1000 мм2, ОР амбулаторных обращений по поводу АР составил 1,020 (95% ДИ: 0,537–1,314), т. е. число амбулаторных визитов в тот же день увеличились на 2,0%.

Влияние средней температуры на количество амбулаторных посещений имело двойные пики с наивысшей точкой при 9–12 °C и выше 22 °C. Эти 2 точки соответствовали температуре начала пыльцевого сезона весной и осенью в Пекине. Мы также проанализировали влияние влажности воздуха на количество амбулаторных посещений пациентов с АР. Количество амбулаторных посещений АР уменьшалось с увеличением влажности. Этот результат связан с осаждением частиц пыльцы, вызванным увеличением влажности воздуха и снижением концентрации пыльцы и сенсибилизации, что согласуется с результатами предыдущих исследований.

Цитирование

An, Y., Ouyang, Y., & Zhang, L. (2023). Impact of airborne pollen concentration and meteorological factors on the number of outpatients with allergic rhinitis. World Allergy Organization Journal, 16(4), 100762.