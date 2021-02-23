Февраль — время начинать иммунотерапию к злаковым травам и амброзии.

Аллерген-специфическая иммунотерапия является единственным способом реально повлиять на течение аллергического заболевания. Основные аллергологические общества поддерживают назначение АСИТ при аллергическом рините, аллергическом конъюнктивите, бронхиальной астме и атопическом дерматите в случае если его обострения совпадают с цветением растений или провоцируются контактом с аллергеном.
АСИТ — представляет собой постепенное введение в организм пациента доз причинно-значимого аллергена, достигая дозы, эффективной в отношении уменьшения симптомов при последующей естественной экспозиции аллергена. АСИТ индуцирует аллерген-специфическую иммунную толерантность, т.е. невосприимчивость к антигенам, которые ранее вызывали иммунный ответ.
Новые данные говорят о том, что АСИТ предотвращает возникновение новой сенсибилизации. В мета- анализе Di Bona, et all. (2017) исследовалось влияние АСИТ на расширение спектра сенсибилизации у детей (n = 1049) и взрослых ( n= 10 057). В 10 из 18 наблюдений получены положительные результаты: АСИТ не только снижала симптомы и уменьшала степень тяжести заболевания, но и предотвращала новые сенсибилизации. [1]
Для того чтобы терапия была эффективной необходимо начинать терапию минимум за 3 месяца до начала сезона. Пыление злаковых трав в РФ начинается в мае — июне, следовательно февраль — оптимальное время для начала лечения.
В настоящее время признается, что сублингвальные формы также эффективны как и традиционные подкожные инъекции. При использовании лиофилизированных таблеток, изготовленных из пыльцы злаковых трав эффект развивался уже после первого года и сохранялся еще несколько лет после отмены. [2]
В 2021 году опубликована статья, обобщающая опыт использования сублигвальных препаратов в пациентов с аллергией на травы. Авторы отмечают положительные результаты и высокую безопасность метода. Самым частым побочным эффектом был зуд во рту вовремя приема. Интересно, что из 5 крупных исследований абсолютно все показали значимое влияние на проявления аллергического ринита и в 4 из 5 — достоверно улучшилось качество жизни пациентов. [3]
Источник:
- Di Bona, D., Plaia, A., Leto-Barone, M. S., La Piana, S., Macchia, L., & Di Lorenzo, G. (2017). Efficacy of allergen immunotherapy in reducing the likelihood of developing new allergen sensitizations: a systematic review. Allergy: European Journal of Allergy and Clinical Immunology, 72(5), 691–704. https://doi.org/10.1111/all.13104.
- Valovirta E, Petersen TH, Piotrowska T, et al. Results from the 5-year SQ grass sublingual immunotherapy tablet asthma prevention (GAP) trial in children with grass pollen allergy. J Allergy Clin Immunol. 2018;141(2):529-538.
- Boldovjáková D, Cordoni S, Fraser CJ, Love AB, Patrick L, Ramsay GJ, Ferguson ASJ, Gomati A, Ram B. Sublingual immunotherapy vs placebo in the management of grass pollen-induced allergic rhinitis in adults: A systematic review and meta-analysis. Clin Otolaryngol. 2021 Jan;46(1):52-59. doi: 10.1111/coa.13651. Epub 2020 Oct 9. PMID: 32979035.