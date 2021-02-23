Февраль — время начинать иммунотерапию к злаковым травам и амброзии.

Аллерген-специфическая иммунотерапия является единственным способом реально повлиять на течение аллергического заболевания. Основные аллергологические общества поддерживают назначение АСИТ при аллергическом рините, аллергическом конъюнктивите, бронхиальной астме и атопическом дерматите в случае если его обострения совпадают с цветением растений или провоцируются контактом с аллергеном.

АСИТ — представляет собой постепенное введение в организм пациента доз причинно-значимого аллергена, достигая дозы, эффективной в отношении уменьшения симптомов при последующей естественной экспозиции аллергена. АСИТ индуцирует аллерген-специфическую иммунную толерантность, т.е. невосприимчивость к антигенам, которые ранее вызывали иммунный ответ.

Новые данные говорят о том, что АСИТ предотвращает возникновение новой сенсибилизации. В мета- анализе Di Bona, et all. (2017) исследовалось влияние АСИТ на расширение спектра сенсибилизации у детей (n = 1049) и взрослых ( n= 10 057). В 10 из 18 наблюдений получены положительные результаты: АСИТ не только снижала симптомы и уменьшала степень тяжести заболевания, но и предотвращала новые сенсибилизации. [1]

Для того чтобы терапия была эффективной необходимо начинать терапию минимум за 3 месяца до начала сезона. Пыление злаковых трав в РФ начинается в мае — июне, следовательно февраль — оптимальное время для начала лечения.

В настоящее время признается, что сублингвальные формы также эффективны как и традиционные подкожные инъекции. При использовании лиофилизированных таблеток, изготовленных из пыльцы злаковых трав эффект развивался уже после первого года и сохранялся еще несколько лет после отмены. [2]

В 2021 году опубликована статья, обобщающая опыт использования сублигвальных препаратов в пациентов с аллергией на травы. Авторы отмечают положительные результаты и высокую безопасность метода. Самым частым побочным эффектом был зуд во рту вовремя приема. Интересно, что из 5 крупных исследований абсолютно все показали значимое влияние на проявления аллергического ринита и в 4 из 5 — достоверно улучшилось качество жизни пациентов. [3]

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