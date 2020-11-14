Хроническая крапивница

Уважаемый коллега!
Ассоциация детских аллергологов и иммунологов России проводит анкетирование специалистов, работающих с детьми и встречающих в своей практике пациентов с хронической крапивницей, которая наблюдается всё чаще по данным международных исследований.
Целью анкетирования является выявление региональных и возрастных особенностей этого заболевания.
По результатам опроса будет проведен анализ собранной информации с целью создания руководства для своевременной диагностики и терапии этого состояния, которое будет полезно специалистам в практической работе.
АДАИР благодарит вас за то, что Вы нашли время ответить на вопросы нашей анкеты, и мы просим Вас пройти опрос до конца. Своими ответами вы помогаете улучшить состояние медицинской помощи в России.Пройти опрос