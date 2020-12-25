Согласительный документ по Атопическому дерматиту. Обновление 2020

Данные клинических исследований обновляются постоянно. Современные документы имеют свойство устаревать еще до момента их выхода. Авторы полностью отдавали себе отчет о том, что информация, изложенная в оригинальном издании «Атопический дерматит у детей: обновление 2019 (на правах руководства). Согласительный документ Ассоциации детских аллергологов и иммунологов России» актуальна только на момент ее написания. Принципы курации пациента, изложенные в оригинальной версии Документа будут полезными еще долгое время, особенно это касается глав где приводятся определение заболевания, критерии диагноза АД и основные этапы его диагностики. Это наиболее консервативные разделы, которые должны сохраняться стабильно в течение длительного времени, чтобы врачи и исследователи понимали под термином “атопический дерматит” сходные понятия и использовали единые подходы к определению его этиологии. Главы, посвященные патогенезу были написаны с учетом разрешенной терапии и несли своей целью раскрыть для практического специалиста патогенетические основы действия лекарств при АД. Разделы, в которых обсуждается терапия заболевания, основаны на актуальных рекомендациях профильных обществ и являются постоянно обновляемыми.

Понимая недостаток времени у практикующего специалиста, коллектив Ассоциации детских аллергологов и иммунологов России выпустил краткую версию согласительного документа в виде позиционных статей в журнале «Аллергология и иммунология в педиатрии», с которыми рекомендовано ознакомиться всем интересующимся. Мы всячески призываем наших читателей следить за публикациями в периодической научной печати и использовать последние результаты и рекомендации профильных сообществ.

Постоянное обновление текста документа требует значительных усилий и невозможно «в режиме реального времени», но в текущем году произошли значительные изменения в принципах терапии тяжелого АД у детей по причине появления первого препарата биологической терапии. Блокаторы IL4 стали доступны с 6 лет и открыли новую эру в лечении тяжелого дерматита у детей. Авторы считают необходимым дополнить главы, посвященные лечению, анализом безопасности и рекомендованными схемами применения биологических моноклональных антител и определить их место среди системных препаратов. Кроме того, вышел ряд мета — анализов исследований, касающихся связей атопического дерматита с системными заболеваниями, вскармливанием и приемом пробиотиков и микроэлементов у детей. Эти проблемы являются широко обсуждаемыми и позиция по этим проблемам должна быть освящена в Документе важными при терапии АД и их необходимо пояснить для широкого круга читателей.

Обновление документа будет построено как дополнение к существующему тексту и рекомендовано к ознакомлению после прочтения текста оригинального документа. Результаты исследований и мета- анализов представлены в виде отношения рисков для различных групп и могут быть сложны для восприятия. Коллектив авторов решил дать пояснение к полученным данным и изложить его в виде короткого заключения в конце соответствующих разделов.

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