Согласительный документ по Атопическому дерматиту. Обновление 2020

Аллергология Документы Исследования
Ассоциация Детских Аллергологов Иммунологов России

 

Данные клинических исследований обновляются постоянно. Современные документы имеют свойство устаревать еще до момента их выхода. Авторы полностью отдавали себе отчет о том, что информация, изложенная в оригинальном издании «Атопический дерматит у детей: обновление 2019 (на правах руководства). Согласительный документ Ассоциации детских аллергологов и иммунологов России» актуальна только на момент ее написания. Принципы курации пациента, изложенные в оригинальной версии Документа будут полезными еще долгое время, особенно это касается глав где приводятся определение заболевания, критерии диагноза АД и основные этапы его диагностики. Это наиболее консервативные разделы, которые должны сохраняться стабильно в течение длительного времени, чтобы врачи и исследователи понимали под термином “атопический дерматит” сходные понятия и использовали единые подходы к определению его этиологии. Главы, посвященные патогенезу были написаны с учетом разрешенной терапии и несли своей целью раскрыть для практического специалиста патогенетические основы действия лекарств при АД. Разделы, в которых обсуждается терапия заболевания, основаны на актуальных рекомендациях профильных обществ и являются постоянно обновляемыми.

Понимая недостаток времени у практикующего специалиста, коллектив Ассоциации детских аллергологов и иммунологов России выпустил краткую версию согласительного документа в виде позиционных статей в журнале «Аллергология и иммунология в педиатрии», с которыми рекомендовано ознакомиться всем интересующимся. Мы всячески призываем наших читателей следить за публикациями в периодической научной печати и использовать последние результаты и рекомендации профильных сообществ.

Постоянное обновление текста документа требует значительных усилий и невозможно «в режиме реального времени», но в текущем году произошли значительные изменения в принципах терапии тяжелого АД у детей по причине появления первого препарата биологической терапии. Блокаторы IL4 стали доступны с 6 лет и открыли новую эру в лечении тяжелого дерматита у детей. Авторы считают необходимым дополнить главы, посвященные лечению, анализом безопасности и рекомендованными схемами применения биологических моноклональных антител и определить их место среди системных препаратов. Кроме того, вышел ряд мета — анализов исследований, касающихся связей атопического дерматита с системными заболеваниями, вскармливанием и приемом пробиотиков и микроэлементов у детей. Эти проблемы являются широко обсуждаемыми и позиция по этим проблемам должна быть освящена в Документе важными при терапии АД и их необходимо пояснить для широкого круга читателей.

Обновление документа будет построено как дополнение к существующему тексту и рекомендовано к ознакомлению после прочтения текста оригинального документа. Результаты исследований и мета- анализов представлены в виде отношения рисков для различных групп и могут быть сложны для восприятия. Коллектив авторов решил дать пояснение к полученным данным и изложить его в виде короткого заключения в конце соответствующих разделов.

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