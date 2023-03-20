Азитромицин при неконтролируемой астме у детей

Актуальность:

азитромицин обладает иммуномодулирующим действием, и его положительные эффекты были продемонстрированы у взрослых, страдающих астмой. Данные в педиатрии по этому поводу ограничены.

Вопрос исследования:

Улучшает ли контроль над заболеванием добавление к стандартной терапии астмы у детей перорального азитромицина по сравнению со стандартной базисной терапией?

Дизайн и методы исследования.

В это открытое рандомизированное контролируемое исследование были включены дети (5-15 лет) с плохо контролируемой астмой, определяемой с помощью Теста контроля астмы (ACT) и Теста контроля детской астмы (CACT) с баллом ≤ 19. Они были рандомизированы. на прием азитромицина (10 мг/кг) 3 раза в неделю в течение 3 мес в комплексе с базисным лечением или только с базисным лечением. Первичной конечной точкой были оценки ACT и CACT через 3 месяца. Вторичными результатами были контроль астмы в соответствии с рекомендациями Глобальной инициативы по астме (GINA), количество обострений, изменение параметров спирометрии, изменение фракционного уровня оксида азота в выдыхаемом воздухе (FeNO), положительные результаты мазка из зева и побочные эффекты.

Результаты.

В исследование включено 120 детей (89 мальчиков, по 60 в каждой группе). Средний возраст ± стандартное отклонение составил 9,9 ± 3 года. Исходные параметры были одинаковыми между группами. Средние баллы ± SD ACT и CACT (доступные для 115 детей) через 3 месяца лечения составили 21,71 ± 2,17 против 18,33 ± 2,19 (р< 0,001) в группе азитромицина и контрольной группе соответственно. Количество детей с хорошо контролируемой астмой в соответствии с рекомендациями GINA составило 41 из 56 против 10 из 56 в группе азитромицина и контрольной группе соответственно (р<0,001). Среднее число обострений, требующих неотложной помощи и применения стероидов, было меньше в группе азитромицина: 0 (межквартильный размах [IQR], 3) против 1 [IQR, 6]; р<0,001). Не было обнаружено различий в уровне FeNO, параметрах спирометрии, положительных результатах мазка из горла и побочных эффектах между группами.

Вывод.

Применение азитромицина у детей с плохо контролируемой астмой привело к улучшению контроля над заболеванием и уменьшению частоты обострений.

Цитирование

Ghimire, J. J., Jat, K. R., Sankar, J., Lodha, R., Iyer, V. K., Gautam, H., … & Kabra, S. K. (2022). Azithromycin for poorly controlled asthma in children: a randomized controlled trial. Chest, 161(6), 1456-1464.

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