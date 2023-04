Механизмы гиперреактивности нижних дыхательных путей при аллергическом рините

После стимуляции верхних дыхательных путей аллергенами воспалительные факторы и цитокины, продуцируемые верхними дыхательными путями, вызывают агрегацию эозинофилов в нижних дыхательных путях, что вызывает гиперреактивность нижних дыхательных путей.

Влияние АР на нижние дыхательные пути очень сложное и не может быть объяснено только одним из нижеперечисленных механизмов, а является результатом взаимодействия нескольких процессов. В течение короткого времени после АР гиперреактивность нижних дыхательных путей может быть вызвана ринопульмональным рефлексом, «стеканием» аллергенов в нижние дыхательные пути и назальной обструкцией . Из экспериментов по проверке этих процессов было замечено, что в экспериментах с ринопульмональным рефлексом время АР-индуцированной гиперреактивности нижних дыхательных путей было коротким, потому что чувствительные нервы носа могут быстро преобразовывать стимуляцию в электрический сигнал, который может быть быстро передан к нижние дыхательные пути через А-волокна и вызывают соответствующие осложнения. Кроме того, аллергены, непосредственно проникающие из носа или необработанного воздуха, могут быстро достичь нижних дыхательных путей через обычные анатомические структуры. Таким образом, три вышеуказанных механизма могут служить разумным объяснением возникновения гиперреактивности нижних дыхательных путей в течение короткого времени после возникновения симптомов АР. Однако в результате более длительной назальной стимуляции аллергенами гиперреактивность нижних дыхательных путей в большей степени вызвана циркулирующими воспалительными цитокинами, поскольку требуется определенное время, чтобы ИЛ-5 стимулировал дифференцировку клеток костного мозга в эозинофилы, а ИЛ-4 и ИЛ-13 усилили адгезивные и хемотаксис-регуляторные белки.

Роль назальной обструкции. Потеря функции носа из-за гиперемии и отека слизистой оболочки оказывает значительное влияние на нижние дыхательные пути. При аллергических заболеваниях полная или частичная заложенность носа препятствует прохождению воздуха через носовую полость, и пациент дышит ртом. При этому ученые продемонстрировали, что ротовое дыхание из-за заложенности носа провоцирует бронхоспазм. Также была установлена линейная зависимость между степенью охлаждения дыхательных путей и выраженностью последующей бронхоконстрикции у бессимптомных больных астмой. Носовые ходы пациентов с астмой имеют пониженную способность кондиционировать холодный и сухой воздух по сравнению с носовыми ходами здоровых людей. Полная или частичная назальная обструкция приводит к тому, что воздух поступает непосредственно в нижние дыхательные пути, минуя полость носа, а аллергены или холодный воздух вдыхаются непосредственно в бронхи, вызывая гиперреактивность нижних дыхательных путей.

Доказательства этих сложных множественных механизмов также являются основой дальнейших исследований в этой области. До сих пор общепринятой точкой зрения является механизм распространения воспаления через большой круг кровообращения, а данные о других механизмах остаются спорными. Помимо некоторых неточностей в самих научных экспериментах, доказательства существования нескольких процессов показывают, что экспериментальное контролирование этих механизмов по отдельности может привести к воздействию на другие механизмы и, следовательно, к неверным результатам. Поэтому в будущих экспериментах необходимо стараться изучать эти механизмы по отдельности как в экспериментах на животных, так и на людях.

Например, в эксперименте на мышах можно заранее перерезать тройничный нерв мыши, чтобы заблокировать влияние назобронхиального рефлекса. При раздражении носа аллергены можно вводить таким образом, чтобы избежать вдыхания аллергенов в нижние дыхательные пути. Например, в экспериментах на животных использовались ватные тампоны с аллергенами в нижних носовых раковинах или в положении головой вниз, а также трахеальные канюли. Эти методы позволяют снизить воздействие аллергенов прямым дренажом и ингаляцией в нижние дыхательные пути.

Механизмы гиперреактивности нижних дыхательных путей, вызванной АР, действительно сложны и до конца не изучены.

