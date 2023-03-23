Опрос по пищевой аллергии COMFA

Уважаемые коллеги и наши дорогие пациенты!

Пищевая аллергия стала серьёзной проблемой в современном обществе, и это касается огромного числа семей, заинтересованных в доказательных эпидемиологических исследованиях, изучении распространённости и особенностей её проявления.

Благодаря экспертам объединения COMFA (Core Outcome Measures for Food Allergy), – международного экспертного сообщества, изучающего распространённость пищевой аллергии и АДАИР (Ассоциации детских аллергологов и иммунологов России), которая принимает участие в работе данного объединения в России, у нас с Вами появилась возможность принять участие в опросе, направленном на определение необходимых показателей для оценки исследований, посвященных пищевой аллергии. Это важная задача, которая поможет выработать первоочередные единые объективные критерии оценки подобных исследований.

В данном опросе совершенно необходимо принять участие:

Пациентов с пищевой аллергией и/или их родителям (опекунам) Врачам, имеющим опыт работы с пациентами, имеющими проявления пищевой аллергии

Проводится два, связанных друг с другом, опроса. Доступ к участию в первом опросе уже открыт, и Вы проходите его, а после завершения первого опроса через 2-4 недели Вы получите доступ к прохождению второго опроса.

В первом опросе вам представлен перечень показателей, в котором предложено поставить оценку сообразно важности этих показателей.

В рамках второго опроса вам будет предложено вновь оценить важность того или иного показателя уже после ознакомления с теми оценками, которые были выставлены в ходе первого раунда опроса разными категориями участников. Это очень интересно. Вы становитесь участниками очень важного процесса объективизации и создания базы реальных данных, касающихся глобальной проблемы пищевой аллергии.

Опрос необходимо пройти до 31.03.2023

Пожалуйста, пройдите по ссылке для участия в первом раунде опроса

Для того, чтобы пройти опрос на русском языке необходимо, чтобы в качестве основного языка браузера был установлен русский!

Напишите нам, если у вас возникнут вопросы.

Врачи эксперты АДАИР и COMFA уже благодарны вам за вашу жизненную позицию, за поддержку в этой важной инициативе.

С наилучшими пожеланиями,

Ассоциация детских аллергологов и иммунологов России (АДАИР), https://adair.ru/

E-mail: adair@adair.ru

Проект Core Outcome Measures for Food Allergy (COMFA), mail@comfa.eu