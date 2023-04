Скрининг на аллергию с помощью прик-тестов демонстрирует более высокую чувствительность, чем молекулярная аллергодиагностика

Поскольку кожные пробы на основе экстрактов, а также тесты in vitro на основные аллергены имеют свои преимущества, обе процедуры обычно выполняются в рутинных условиях. Во времена нехватки медицинского персонала и расходных материалов авторы задались вопросом, сколько пациентов будет не диагностировано, если можно будет использовать только один тест.

В ретроспективном анализе мы исследовали когорту из 2646 пациентов в крупной австрийской амбулаторной аллергологической клинике в 2018 г. В исследование были включены только пациенты с анамнезом, специфичным для конкретных аллергенов, проведены кожные прик тесты на основе экстрактов (КПТ) и молекулярная аллергодиагностика in vitro к основным аллергенам.

Для всех проверенных источников аллергена чувствительность при КПТ была выше, чем при тестировании на молекулярную аллергию на основе sIgE. Из 1006 пациентов с аллергией на пыльцу березы у 791 (78,6%) были положительные результаты обоих тестов, у 153 (15,2%) — только КПТ и у 62 (6,2%) — только sIgE к Bet v1. Другие источники аллергенов показали аналогичные результаты: на клеща домашней пыли 816/1120 (72,9%), на пыльцу трав 1077/1416 (76,1%) и на кошку 433/622 (69,6%) результаты остались положительными в обеих диагностических процедурах. У 276 ( 24,6%), 224 (15,8%) и 173 (27,8%) пациентов только КПТ и у 28 (2,5%), 115 (8,1%) и 16 (2,6%) пациентов только sIgE к Der p1/2/23, Phl p1/5 и Fel d1 показали положительный результат. Каждое сравнение было статистически значимым (p <0,0001, критерий хи-квадрат).

Скрининг аллергии с помощью основных молекулярных аллергенов имеет более низкую чувствительность по сравнению с кожными тестами на основе экстрактов. Для оптимальной чувствительности требуется их комбинация.

Gureczny, T., Heindl, B., Klug, L., Wantke, F., Hemmer, W., & Wöhrl, S. (2023). Allergy screening with extract‐based skin prick tests demonstrates higher sensitivity over in vitro molecular allergy testing. Clinical and Translational Allergy, 13(2), e12220.